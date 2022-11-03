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    • Haberler
    • 03.11.2022 08:04
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    • 03.11.2022 08:04
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    Sigaraya 7,5 TL zam mı geldi? Güncel sigara fiyatları kaç TL oldu? 2022 Eylül Marlboro, Tekel, Kent, Winston, Parliament güncel sigara fiyatları..

    Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? sorusu, sosyal medyada yer alan iddiaların ardından gündeme geldi. Türkiye Tekel Bayileri Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna 1 lira 50 kuruş zam geldiğini Twitter hesabından duyurdu. Sosyal medyda yer alan bilgilere göre en ucuz sigara fiyatının 35 TL'ye yükseleceği iddia edildi.

    takvim.com.tr
    Güncel sigara fiyatları kaç TL oldu?

    Sigara fiyatları güncel liste, tütün ve tütün ürünleri kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Sigara fiyatlarına peş peşe uygulanan zamların ardından en ucuz sigara 27,50 TL olmuştu. Yıl başında beri 8 TL zamlanan sigaraya 7,5 TL zam geleceği iddia edildi. Peki, Sigaraya zam mı geldi? Güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

    SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

    2022 yılının başından beri 8 TL zamlanan sigaraya yeni zam geleceği iddiaları gündeme geldi. Fakat konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

    EN UCUZ SİGARA FİYATI 35 TL OLACAK MI?

    Sosyal medyada yer alan iddialara göre en ucuz sigara fiyatı 35 TL olacak. Ancak konu hakkında Türkiye Tekel Bayileri Başkanı Özgür Aybaş'tan bir açıklama gelmedi.

        ÖZGÜR AYBAŞ'TAN SİGARA ZAMMI PAYLAŞIMI

        Türkiye Tekel Bayileri Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından "Bir Gruba ait sigaraya zam geldi 1.50 krş." paylaşımında bulundu. Paylaşıma göre bir grubun sigaralarına paket başı 1,5 lira zam gelecek.

        HANGİ GRUBUN SİGARALARINA ZAM GELECEK?

        Özgür Aybaş bir gruba ait sigaralara paket başına 1,5 TL zam geldiği bilgisini paylaştı. Ancak söz konusu grubun adını paylaşmadı.

        EN PAHALI SİGARA HANGİSİ?

        Temmuz ayındaki sigara zammının ardından Japan Tobacco International (JTI) grubunda en düşük sigara fiyatı 27,5 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 30 TL'yi gördü.
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