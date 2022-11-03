Hangi renkleri görüyorsunuz? Sosyal medya ikiye bölünmüş durumda! Dikkatlice bakın!

Üst üste iki bloğun görüntüsüne bir göz atın.

Ne renk görüyorsun?

İki karenin iki gri tonu var gibi görünebilir, ancak aynıdır. Nasıl olduğunu merak ediyor olabilirsiniz?

Gri Kareler Optik İllüzyon Açıklama

Parmağınızı beyaz kısımdaki iki karenin ortasına yerleştirin. Bir şey fark ettin mi? Şimdiye kadar farklı görünen iki blok aynı renkte.

Yukarıda bahsedilen optik illüzyon, Cornsweet illüzyonu olarak bilinir. Adını 1960'larda onu yaratan psikolog Tom Cornsweet'den alıyor. Bu illüzyon zıt olarak çalıştığı için bloklar farklı görünür.