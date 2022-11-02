EFSANE CUMA DA NE KADAR İNDİRİM OLUR?

Black Friday (Efsane Cuma) gece yarısı indirimler başlar ve gün boyu eder. Mağazalarda ve online platformlarda ürünün satış fiyatı üzerinden koşulsuz şartsız %30'a kadar indirim yapılmaktadır. Bazı firmalar yaptığı indirimlere ek olarak hediye çeki vererek alışverişini daha ucuza yapmanızı sağlıyor.