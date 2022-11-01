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    • Haberler
    • 01.11.2022 19:32
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    • 01.11.2022 19:32
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    YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Son dakika MEB açıklama: 2 Kasım 2022 okul var mı, DERS işlenecek mi? Öğretmenlerin grevi KARARI!

    Öğretmenlerin grev kararı sonrası milyonlarca öğrenci ve velisi 2 Kasım 2022 yarın okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 2 Kasım 2022 okul var mı, yok mu? Yarın okullarda DERS işlenecek mi? İşte son dakika Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklama....

    YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Öğretmenler yarın yani 2 Kasım 2022 tarihinde Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptal edilmesi için grev yapacak. Bu noktada yarın okullar tatil mi merak konusu oldu. Öğrenciler internet arama motorlarında 'YARIN OKULLAR TATİL Mİ?, 2 Kasım 2022 okul var mı, DERS işlenecek mi?' sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte konuya ilişkin merak edilenler!

    ÖĞRETMENLERİN GREVİ NE ZAMAN?

    Öğretmenler 2 Kasım 2022 (yarın) greve gidecek.

    YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Grev kararı sonrası okulların durumu merak edildi. Grev yapacak öğretmenler 2 Kasım Çarşamba günü derslere girmeyecek.

    Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Buna göre 2 Kasım 2022 Çarşamba günü dersler işlenmeye devam edecek.

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    Yürek Çıkmazı
    Haberler Haberler YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Son dakika MEB açıklama: 2 Kasım 2022 okul var mı, DERS işlenecek mi? Öğretmenlerin grevi KARARI!
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