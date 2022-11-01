YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Son dakika MEB açıklama: 2 Kasım 2022 okul var mı, DERS işlenecek mi? Öğretmenlerin grevi KARARI!

Öğretmenler yarın yani 2 Kasım 2022 tarihinde Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptal edilmesi için grev yapacak. Bu noktada yarın okullar tatil mi merak konusu oldu. Öğrenciler internet arama motorlarında 'YARIN OKULLAR TATİL Mİ?, 2 Kasım 2022 okul var mı, DERS işlenecek mi?' sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte konuya ilişkin merak edilenler!
ÖĞRETMENLERİN GREVİ NE ZAMAN?
Öğretmenler 2 Kasım 2022 (yarın) greve gidecek.
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Grev kararı sonrası okulların durumu merak edildi. Grev yapacak öğretmenler 2 Kasım Çarşamba günü derslere girmeyecek.
Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Buna göre 2 Kasım 2022 Çarşamba günü dersler işlenmeye devam edecek.