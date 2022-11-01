TOKİ ARSA İstanbul'da nerede yapılacak? TOKİ Arsa İstanbul'da hangi ilçelerde? 1 milyon arsa hangi il ve ilçelerde yapılacak?

İŞ YERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

TC vatandaşı olmak.



Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak.



18 yaşını doldurmuş olmak.



Ustalık belgesi, işyeri açma belgesi, ilgili oda kayıt belgesi veya vergi mükellefi olmak, e-ticaret yapıldığına dair nace kodu gibi bilgileri gösterir belgeler.



Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması.



Başvuru bedeli 2 bin TL olup, kurada işyeri çıkmaması durumunda bu bedel geri iade edilecek.