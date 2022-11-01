Mazot ve Gübre Desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Kasım ayı Mazot Gübre desteği sorgulama: Ziraat e Devlet sorgulama ekranı!

Vatandaşlar Mazot gübre desteği 2022 ne zaman verilecek? sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıklıkla yapıyor. Çiftçilerin merakla ve heyecanla öğrenmek istediği, yakından takip ettiği Mazot gübre desteğinde son durum nedir? Ödemelerin hesaplara yatacağı tarih açıklandı mı? İşte ayrıntılar...
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK? BU AY VERİLECEK Mİ?
2022 mazot gübre desteği ödemeleri normal şartlarda 2023 yılının mart ayında yapılacaktı. Ancak Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada ödemelerin erkene alınacağını kaydetti. Ancak net bir tarih vermedi. O günden bu yana da çiftçilerin beklentisi katlanarak arttı.
Bakan Kirişçi en son yaptığı açıklama ile mazot gübre desteği ödemesi bekleyenler için müjdeli haberi verdi. Yapılan açıklamaya göre 2022 mazot gübre desteği ödemeleri Kasım ayı içinde yapılacak...