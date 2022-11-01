Mazot ve Gübre Desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Kasım ayı Mazot Gübre desteği sorgulama: Ziraat e Devlet sorgulama ekranı!

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK? BU AY VERİLECEK Mİ?

2022 mazot gübre desteği ödemeleri normal şartlarda 2023 yılının mart ayında yapılacaktı. Ancak Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada ödemelerin erkene alınacağını kaydetti. Ancak net bir tarih vermedi. O günden bu yana da çiftçilerin beklentisi katlanarak arttı.