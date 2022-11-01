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    • Haberler
    • 01.11.2022 16:00
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    • 01.11.2022 16:00
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    Mazot ve Gübre Desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Kasım ayı Mazot Gübre desteği sorgulama: Ziraat e Devlet sorgulama ekranı!

    Ekonomi gündeminde en çok araştırılan sorular arasında mazot gübre desteği 2022 ne zaman verilecek yer alıyor. Çiftçilerin dört gözle beklediği bu haber ile ilgili açıklama geldi. Tarımsal hayatı destekleme de oldukça önemli bir yeri bulunan ve 2022 yılında ödeme miktarının da arttırıldığı Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Mazot gübre desteğinden kimler yararlanabilir? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Mazot ve Gübre Desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Kasım ayı Mazot Gübre desteği sorgulama: Ziraat e Devlet sorgulama ekranı!

    Vatandaşlar Mazot gübre desteği 2022 ne zaman verilecek? sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıklıkla yapıyor. Çiftçilerin merakla ve heyecanla öğrenmek istediği, yakından takip ettiği Mazot gübre desteğinde son durum nedir? Ödemelerin hesaplara yatacağı tarih açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

    MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK? BU AY VERİLECEK Mİ?

    2022 mazot gübre desteği ödemeleri normal şartlarda 2023 yılının mart ayında yapılacaktı. Ancak Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada ödemelerin erkene alınacağını kaydetti. Ancak net bir tarih vermedi. O günden bu yana da çiftçilerin beklentisi katlanarak arttı.

    Bakan Kirişçi en son yaptığı açıklama ile mazot gübre desteği ödemesi bekleyenler için müjdeli haberi verdi. Yapılan açıklamaya göre 2022 mazot gübre desteği ödemeleri Kasım ayı içinde yapılacak...

        BAKAN KİRİŞÇİ'DEN MAZOT GÜBRE DESTEĞİ AÇIKLAMASI

        Tarım Bakanı Kirişci, "Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı hububat üreticilerine 2022 yılına ait mazot ve gübre desteklerini Mart 2023 yerine bu ay ödeyeceğiz" dedi.

        2022 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

        Geçtiğimiz aylarda mazot ve gübre desteği fiyatları konusunda da açıklama yapan Bakan Kirişçi; "Hububatta dekar başına 22 lira mazot ve 20 liralık gübre desteği vardı. Şimdi 22 liralık mazot desteğini 75 liraya, 20 liralık gübreyi 46 liraya çıkartıyoruz. Böylelikle dekar başına olan desteğimizi 121 liraya çıkarmış oluyoruz. Üreticinin sesine kulak vererek gereğini yaptık." demişti.

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        Yürek Çıkmazı
        Haberler Haberler Mazot ve Gübre Desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Kasım ayı Mazot Gübre desteği sorgulama: Ziraat e Devlet sorgulama ekranı!
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