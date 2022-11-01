10 Kasım resmi tatil mi 2022? 10-11 Kasım okullar tatil mi, yarım gün mü? 10 Kasım Perşembe banka, hastane, resmi daireler açık mı?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için geri sayım devam ediyor. 20212 yılında 10 Kasım hafta içine denk geliyor. Dolayısıyla milyonlarca çalışan ve öğrenci de 10 Kasım'ın resmi tatillerimiz arasında yer alıp almadığını merak ediyor. Peki; 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım okullar tatil mi 2022? 10 Kasım işyerleri tatil olacak mı? İşte cevapları...