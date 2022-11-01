10 Kasım resmi tatil mi 2022? 10-11 Kasım okullar tatil mi, yarım gün mü? 10 Kasım Perşembe banka, hastane, resmi daireler açık mı?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için geri sayım devam ediyor. 20212 yılında 10 Kasım hafta içine denk geliyor. Dolayısıyla milyonlarca çalışan ve öğrenci de 10 Kasım'ın resmi tatillerimiz arasında yer alıp almadığını merak ediyor. Peki; 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım okullar tatil mi 2022? 10 Kasım işyerleri tatil olacak mı? İşte cevapları...
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ 2022?
2022 resmi tatiller takvimi ile Atatürk'ü Anma gününün tatil olup olmayacağı merak konusu.
Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm tarihi olarak bilinen 10 Kasım resmi tatiller arasında yer almıyor.
Bu sene Perşembe gününe denk gelen bu özel günde okullar ve diğer kamu kurumları faaliyet göstermeye devam edecek.
10 KASIM OKULLAR TATİL Mİ 2022?
10 Kasım resmi tatil olmadığından okullar da açık olacak.