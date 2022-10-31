TOKİ arsa başvuruları hakkında bazı detaylar merak edilmeye başlandı. TOKİ İlk Evim Arsa projesi kapsamında 1 milyon arsa için başvurular bugünden itibaren alınmaya başlanıyor. Vatandaşlar arsa başvurularının nereden yapıldığını araştırmaya başladı. Peki, TOKİ ARSA başvuru e-Devlet'ten yapılmıyor mu? TOKİ İLK EVİM ARSA proje başvuru ekranı neden e-Devlet'te yok? TOKİ arsa başvurusu hangi bankadan yapılacak? İşte detaylar!
TOKİ ARSA BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE NE ZAMAN BİTİYOR?
TOKİ İlk Evim İlk İşyerim' projesi kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular alınacak.
TOKİ arsa başvuruları 10 Ekim Pazartesi günü başlayacak. İlk Evinm Arsa başvuruları 7 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek.
TOKİ ARSA BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
TOKİ arsa başvuruları 10 Ekim 2022 - 7 Kasım 2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası Şubelerinden gerçekleştirilecektir. Buna göre, arsa projesi e-Devlet üzerinden yapılmayacak. Sadece Ziraat Bankası Şubelerinden başvurular sağlanacak.