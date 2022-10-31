Kasım ayı Efsane Cuma indirimleri ne zaman 2022? Trendyol, Hepsiburada, N11, Çiçeksepeti, Amazon Efsane Cuma indirimi kaç gün sürecek?

Kasım ayıyla birlikte Efsane Cuma indirimleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Uygun fiyata ürünleri satın almak isteyen pek çok vatandaş bu kapsamda Efsane Cuma indirimleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle Efsane Cuma'da hangi ürünler indirimli olduğu merak ediliyor. Peki, Efsane Cuma indirimleri ne zaman 2022? İşte detaylar!
BLACK FRIDAY NE ZAMAN 2022?
Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Black Friday bu yıl 25 Kasım tarihine denk geliyor.
2022 EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?
Ülkemizde de bu tarihlerde pek çok online satış sitesi ve kurumsal firma indirimler yapıyor.