Türkiye'de Black Friday günlerinin ne zaman olduğu merak ediliyor. Teknolojiden kıyafete kadar birçok kategoride dev indirimler başlayacak. Peki, Trendyol efsane cuma indirimleri ne zaman? Hpsiburada indirimleri ne zaman başlayacaj? İşte emrak edilenler...
TRENDYOL KARA CUMA NE ZAMAN 2022?
Black Friday, her yıl kasım ayında farklı tarihlerde kutlanır. 2022 yılında 25 Kasım'a denk gelen bu özel gün için markalar, müşteri memnuniyetini üst düzeye çıkaracak indirimleri uygulamaya başlar.
N11 EFSANE KASIM İNDİRİMLERİ
N11.com alışveriş sitesi 1-3 Kasım tarihleri arasında efsane indirime başlamış olup bugün son günüdür. Ayrıca her yıl 11.11 tarihlerinde yine efsane indirimler olmaktadır. Bu tarihleri de kaçırmayın.