TOGG mu Togg mu? Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş o soruyu yanıtladı! Togg tahmini fiyatı ne? Togg ne zaman satışa sunulacak?

Yerli otomobil Togg'un üretileceği Gemlik'teki kampuste elektrikli ilk otomobil Togg banttan indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Togg, Türkiye'nin 85 milyonun ortak gururudur. Şimdi Togg, Avrupa'nın yollarına tüm modelleriyle girdiği zaman ciddi manada tutuşacaklar. Ne diyecekler, çılgın Türkler geliyor diyecekler." dedi. Togg'un satışa sunulacağı gün merakla beklenirken vatandaşlar Togg hakkında bir çok soruya yanıt arıyor. Peki TOGG mu Togg mu? Togg tahmini fiyatı ne? Togg ne zaman satışa sunulacak? Togg renkleri ne anlama geliyor?
TOGG MU TOGG MU?
Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş herkesin merak ettiği o soruyu yanıtladı. Karakaş konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı;
''Togg'u artık küçük yazıyoruz. Teknoloji şirketleri daha yakın, daha arkadaşça ve daha ulaşılabilir olduklarının ifadesi olarak. O nedenle biz kendimizi teknoloji şirketlerinin bulunduğu noktalarda her zaman konumlandırıyoruz.''
TOGG TAHMİNİ FİYATI NE?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg'un fiyatının, ön satışın başladığı şubat ayında açıklanacağını söyledi. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.
Togg'un ne zaman yollarda olacağıyla ilgili de bilgi veren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Togg ne zaman yollarda olacak? Bunu da merak ediyorsunuz. Bugün seri üretim bandından çıkan araçların test ve sertifikasyon süreçleri hemen başlıyor. Togg Avrupa yollarının da tozunu attıracağı için o pazarlarda aranan teknik yeterlilik belgesine sahip olacak. Dolayısıyla Togg'u inşallah 2023 ilk çeyreğinin sonunda yollarımızda göreceğiz."