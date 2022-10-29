Sigara fiyatları güncel liste, tütün ve tütün ürünleri kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Sigara fiyatlarına peş peşe uygulanan zamların ardından en ucuz sigara 27,50 TL olmuştu. Yıl başında beri 8 TL zamlanan sigaraya 7,5 TL zam geleceği iddia edildi. Peki, Sigaraya zam mı geldi? Güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...