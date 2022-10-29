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    • 29.10.2022 06:58
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    Açık Lise AÖL sınavları online mı olacak? AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2022-2023? MEB sınav takvimi...

    AÖL sınavları ne zaman? Sorusunun yanıtı belli oldu. Binlerce lise eğitimini uzaktan tamamlayan öğrenciler AÖL sınavlarının nasıl yapılacağını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2022-2023?

    AÖL 1. dönem sınavları hakkında araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 iş takvimi sonrasında AÖL sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2022-2023? Açık Lise AÖL sınavları online mı olacak? İşte merak edilenler!

    AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 iş takvimi sonrasında AÖL sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu.



    Buna göre; AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında uygulanacak. Sınavların tam tarihi MEB üzerinden açıklanacak.
        Eren Holding
        Haberler Haberler Açık Lise AÖL sınavları online mı olacak? AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2022-2023? MEB sınav takvimi...
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