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    • 28.10.2022 02:01
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    • 28.10.2022 06:56
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    AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2022-2023? Açık Lise AÖL sınavları online mı olacak? MEB sınav takvimi...

    AÖL 1. dönem sınavları hakkında araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 iş takvimi sonrasında AÖL sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2022-2023? Açık Lise AÖL sınavları online mı olacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2022-2023?

    AÖL 1. dönem sınavları hakkında araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 iş takvimi sonrasında AÖL sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2022-2023? Açık Lise AÖL sınavları online mı olacak? İşte merak edilenler!

    AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 iş takvimi sonrasında AÖL sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu.



    Buna göre; AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında uygulanacak. Sınavların tam tarihi MEB üzerinden açıklanacak.
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        Haberler Haberler AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2022-2023? Açık Lise AÖL sınavları online mı olacak? MEB sınav takvimi...
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