29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl kutlanıyor. 2022 yılında da 29 Ekim gününde bayram dolayısıyla otobüsler ücretsiz hizmet verecek. 81 ildeki milyonlarca sürücü internet arama motorlarında '29 Ekim köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 29 Ekim 2022 Cumartesi FSM, 15 Temmuz, Yavuz Sultan Selim köprüsü, Avrasya Tüneli bedava mı?' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar!
29 EKİM KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ 2022?
29 Ekim'de köprü ve otoyollar ücretsiz olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuya ilişkin bir duyuru yapıldığında haberimizde yer verilecektir.
OTOBÜSLER ÜCRETSİZ OLACAK!
Öte yandan Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, 29 Ekim Cumartesi günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.