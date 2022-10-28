29 Ekim köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 29 Ekim 2022 Cumartesi FSM, 15 Temmuz, Yavuz Sultan Selim köprüsü, Avrasya Tüneli bedava mı?

29 EKİM KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ 2022?

29 Ekim'de köprü ve otoyollar ücretsiz olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuya ilişkin bir duyuru yapıldığında haberimizde yer verilecektir.