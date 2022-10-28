29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın gelmesiyle birlikte hastane, ACİL, poliklinikler ve ezcanelerin çalışma saatleri gündeme geldi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle kapalı ve açık olan yerler araştırılmaya başlandı. Bu noktada en çok hastane, ACİL, poliklinik ve eczaneler açık mı değil mi merak konusu oldu. İşte internet arama motorlarında sıkça araştırılan '29 Ekim hastane, ACİL, poliklinik, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı 2022? 29 Ekim Cumartesi Eczaneler tatil mi, kaça kadar açık?' sorularının yanıtları...