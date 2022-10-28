29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın gelmesiyle birlikte hastane, ACİL, poliklinikler ve ezcanelerin çalışma saatleri gündeme geldi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle kapalı ve açık olan yerler araştırılmaya başlandı. Bu noktada en çok hastane, ACİL, poliklinik ve eczaneler açık mı değil mi merak konusu oldu. İşte internet arama motorlarında sıkça araştırılan '29 Ekim hastane, ACİL, poliklinik, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı 2022? 29 Ekim Cumartesi Eczaneler tatil mi, kaça kadar açık?' sorularının yanıtları...
29 EKİM HASTANE, ACİL, POLİKLİNİK, ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI 2022?
29 Ekim 2022 Cumartesi günü sadece nöbetçi eczaneler açık olacak. Hastanelerin Acil servisleri de 7-24 hizmet verecek. Hastaneler ve sağlık ocakları da 29 Ekim'de de resmi tatil çalışma düzeninde olacaktır.
NÖBETÇİ ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ!
Nöbetçi eczaneler mesai bitiminden ertesi gün saat 08.30'a kadar hizmet vermektedir. Nöbetçi eczane listesi her gün yenilenmektedir.
2022 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe