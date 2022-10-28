29 Ekim EFT-HAVALE-FAST YAPILIR MI? 29 Ekim 2022 banka EFT-HAVALE saatleri! Cumartesi Para transferi havale ve EFT hesaba geçer mi, ne zaman geçer?

Cumhuriyet Bayramı resmi tatili 28 Ekim öğleden sonra başladı. 1925'te çıkan kanunla her yıl 29 Ekim günü resmi tatil olarak kutlanıyor. 2022 yılında da tüm yurtta çeşitli etkinlikler yapılıyor. Resmi tatil dolayısıyla bankalar, kamu kurumları 1 buçuk gün kapalı oluyor. Peki 29 Ekim'de EFT-HAVALE-FAST yapılır mı? 29 Ekim 2022 banka EFT-HAVALE saatleri! Cumartesi Para transferi havale ve EFT hesaba geçer mi, ne zaman geçer?
29 EKİM EFT-HAVALE-FAST YAPILIR MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde EFT ve Havale işlemleri hafta sonu olduğu şekilde yapılıyor.
Havale işlemleri ve FAST yöntemiyle para aktarımı yapılırken 28 Ekim 2022 saat 13.00'ten sonra yapılacak EFT işlemleri 31 Ekim Pazartesi günü hesaba geçecektir.
29 EKİM'DE NE OLDU?
29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bir anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin yönetim biçimi Cumhuriyet olarak belirlenmiştir. Bunun 101 pare top atışıyla kutlanması aynı gün meclis tarafından kararlaştırılmıştır. Bizler de yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş günü olan 29 Ekim'i her yıl ülkece coşku içinde kutlamaya devam ediyoruz.
Türk halkı için Cumhuriyet Bayramı, milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın üst düzeye çıktığı milli bayramlarımızdan birisidir. Kurtuluş Savaşı'nın Türk milletinin zaferiyle sonuçlanmasının ardından ortaya çıkan yönetim boşluğunun kaldırılması amacıyla yeni bir yönetim biçiminin belirlenmesi şarttı. Mustafa Kemal ve arkadaşları yaptıkları çalışmalar sonucu Türkiye'ye yakışır yönetim şeklinin cumhuriyet olduğuna karar verdi. Nihayetinde 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi.