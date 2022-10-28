28-29 Ekim AVM'ler açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda alışveriş merkezleri saat kaça kadar açık? İşte 2022 çalışma saatleri...

28-29 EKİM AVM'LER AÇIK MI?

28 Ekim 2022 Cuma ve 29 Ekim Cumartesi günü AVM'ler tam gün açık olacak.

28-29 EKİM KUYUMCULAR AÇIK OLACAK MI?

Kuyumcular ise genellikle piyasalardaki rakamlara endeksli olduğu için resmi tatillerde kapalı olabilmektedir. Ancak bazı kuyumcuların bu tarz dönemlerde faaliyet gösterdiği de bilinmektedir.