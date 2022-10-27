YARIN OKUL VAR MI? 28 Ekim'de okullar tatil mi, YARIM GÜN MÜ? Cuma günü okullarda ders var mı? 2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ!

Bu yıl 29 Ekim tarihi cumartesi gününe denk geliyor. Her yıl milyonlarca kişi 29 Ekim'de nerelerin açık nerelerin kapalı olduğunu araştırıyor. 2022 yılında 29 Ekim'den bir gün önce yani 28 Ekim'de ise okullarda ders işlenecek mi merak konusu oldu. Cuma gününe denk gelen 28 Ekim günü hakkında bir çok soru gündemde yer alıyor. Öğrenciler ve velileri YARIN OKUL VAR MI? 28 Ekim'de okullar tatil mi, YARIM GÜN MÜ? Cuma günü okullarda ders var mı? sorularının yanıtlarını araştıyor. İşte konuya dair bilgiler!
YARIN OKUL VAR MI, 28 EKİM 2022 CUMA OKULLAR TATİL Mİ, YARIN GÜN MÜ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatillerimiz arasında yer alıyor.
Dolayısıyla da her yıl 29 Ekim'de okullar, bankalar, devlet daireleri kapalı oluyor. Ancak bu yıl 29 Ekim Cumartesi gününe denk geldiğinden okullar zaten kapalı olacak.
28 Ekim ise okullar yarım gün tatil olacak.
2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi