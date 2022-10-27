YARIN OKUL VAR MI? 28 Ekim'de okullar tatil mi, YARIM GÜN MÜ? Cuma günü okullarda ders var mı? 2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ!

Bu yıl 29 Ekim tarihi cumartesi gününe denk geliyor. Her yıl milyonlarca kişi 29 Ekim'de nerelerin açık nerelerin kapalı olduğunu araştırıyor. 2022 yılında 29 Ekim'den bir gün önce yani 28 Ekim'de ise okullarda ders işlenecek mi merak konusu oldu. Cuma gününe denk gelen 28 Ekim günü hakkında bir çok soru gündemde yer alıyor. Öğrenciler ve velileri YARIN OKUL VAR MI? 28 Ekim'de okullar tatil mi, YARIM GÜN MÜ? Cuma günü okullarda ders var mı? sorularının yanıtlarını araştıyor. İşte konuya dair bilgiler!