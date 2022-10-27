28-29 Ekim 2022 banka çalışma saatleri Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte gündeme geldi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatillerimiz arasında yer aldığında bugüne denk gelen günde banka, PTT, kargo, devlet daireleri hizmet veremeyecek. Bir önceki gün olan 28 Ekim'de de okullar yarım gün tatil edildi. Gözler bankalara çevrildi. Peki Yarın bankalar AÇIK MI, KAPALI MI? 28 Ekim Cuma bankalar tatil mi, YARIM GÜN MÜ? 2022 banka çalışma SAATLERİ! Halkbank, TEB...
YARIN BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?
28 Ekim 2022 Cuma günü tüm kurumlar yarım gün çalışacak. Öğleden sonra resmi tatil olması nedeniyle bankalar dahil bir çok işyeri kapalı olacak.
RESMİ TATİLLERDE EFT VE HAVALE NE ZAMAN HESABA GEÇER?
28 Ekim öğleden önce yapılan EFT ve Havale işlemleri hesaba geçecek olup, öğleden sonra yapılacak olanlar ise ilk işlem gününde hesaba geçecek.
28 EKİM PTT AÇIK MI, KAPALI MI?
28 Ekim Cuma 2022 tarihinde resmi çalışma süresi olarak yarım gün belirlenmiştir. Bu kapsamda sabah açılış saatinden itibaren faaliyete geçecek olan PTT merkezleri, saat 13.00'e kadar hizmetini sürdürecek. 29 Ekim Cumartesi günü kapalı olan PTT, 30 Ekim'de ise hafta sonu olması sebebiyle hizmet vermeyecek.