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    • Haberler
    • 27.10.2022 08:05
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    • 27.10.2022 08:05
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    Ücretli öğretmen 2022 saatlik maaşı ne kadar oldu? Ücretli öğretmenlik ek ders ücreti ne kadar? Gerekli belgeler...

    2022 yılında ücretli öğretmenlik maaşları bir hayli merak edilmeye başlandı. İşte bu yıl ücretli öğretmen maaşları hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    Ücretli öğretmenlik ek ders ücreti ne kadar?

    Ücretli öğretmen olarak görev almak isteyen vatandaşlar, ücretli öğretmenlik sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Birçok kamu hizmetinin yapılabildiği e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilen ücretli öğretmenlik başvurularının sona ermesiyle gözler sonuçlara kitlendi. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? Ücretli öğretmen 2022 saatlik maaşı ne kadar oldu? İl il sonuçlar!

    2022 Ücretli öğretmen maaşı ne kadar oldu?

    Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğertmen 2022 Ocak ayından bu yana 3.360,64 TL maaş alıyordu. Yeni yapılan zamla birlikte ücretli öğretmen maaşı 5.740 TL'ye çıktı.

    40 saat üzeri 7 bin 400 lira

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ücretli öğretmen maaşlarına ilişkin yaptığı açıklamada "Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7400 liraya çıkmaktadır. " ifadelerini kullandı.

        ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Sonuçlar açıklandığı zaman öğretmenlere bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacak. Öte yandan sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından öğrenilecek.



        ÜCRETLİ ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ NELERDİR?

        Ücretli öğretmenlerin görevleri branşlarına ve çalıştıkları kuruma göre farklılık gösterir.

        1- Okul öncesi öğretmenler de ücretli çalışabilir. 4- 6 yaş arasındaki çocukların sosyal becerilerini geliştirmek ve onarı ilköğretime hazırlamak, ücretli okul öncesi öğretmenlerin görevleri arasında yer alır.

        2- Sınıf öğretmenlerinin görevleri öğrencilere okuma yazma öğretmektir. Ek olarak sınıf öğretmenleri matematik, beden eğitimi, müzik ve fen bilimleri derslerine de girer. Öğrencilerin çok yönlü gelişimlerinde önemli bir rol oynayan sınıf öğretmenleri, yarım dönem ya da 1 yıl boyunca eğitim verebilir.

        3- Ücretli öğretmenler sınıf içerisinde disiplini sağlar.

        4- Öğrencilerin ders içerikleriyle ilgili sorduğu soruları yanıtlar.

        5- Öğrencilerin sosyal yönlerini ve iletişim becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenlemek.
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