TOKİ hane halkı geliri ne demek, nasıl hesaplanır? TOKİ hane geliri hesaplama - İlk Evim konut ve İlk İşyerim projesi başvuru FORMU 2022

Hanede işkurda çalışan biri varsa, işkurdan çalıştığına dair belge alınması gerekiyor. Başvurular bordrolu çalışanların maaşları üzerinden hesaplanarak kabul ediliyor. Sadece başvuru yapılan ay hane gelirinin ne kadar olduğuna bakılıyor. Eğer başvuru yapıldığı ay hane gelirinin ortalaması TOKİ'nin belirlediği bedelin üzerine değilse başvuru kabul ediliyor.

3- TOKİ, başvuru yapanların maaş hesaplamalarını nasıl yapıyor?

TOKİ herhangi bir hesaplama yapmıyor. Başvuru yapacak vatandaş, maaş bordrosunu alıp bankaya o şekilde başvuru yapıyor. Banka şartların uygun olması durumunda başvuruyu kabul ediyor.

4-Hane halkı geliri hesaplaması illere göre değişiyor mu?

Evet değişiyor. İstanbul için hane halkı gelirinin 6 bin , İstanbul dışındaki iller için 5 bin 500 TL olması gerekiyor. Bu şartlar sağlandığında başvuru kabul ediliyor.

5- Hane halkı geliri, TOKİ tarafından belirlenen bedelin üzerindeyse başvuru kabul edilir mi? Edilirse, kura sonucunda ev almaya hak kazanan vatandaş evi alabilir mi?

Hane halkı geliri TOKİ'nin belirlediği bedelin üzerindeyse başvuru kabul edilmez. Eğer banka başvuru kabul etmişse, daha sonra yapılan başvuru iptal edilir. Yatırılan başvuru ücreti de vatandaşa geri ödenir. Hane halkı geliri belirlenen bedel üzerinde olan vatandaş ev almaya hak kazanamaz.

6- TOKİ hane halkı gelirini hesaplarken yıllık ortalama mı alıyor, yoksa aylık mı?

Hane halkı geliri hesaplanırken aylık ortalama alıyor. Yıllık ortalama ticaret ile uğraşanlardan alınıyor. Bordrolu çalışanlardan sadece başvuru yaptığı ayın aylık hane halkı gelirine bakılıyor.