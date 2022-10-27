TOKİ arsa başvuruları için geri sayım sona erdi. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin ikinci ayağı olan arsa ve işyeri başvuruları için 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular bugün alınacak. Peki, TOKİ ARSA İstanbul'da nerede yapılacak? TOKİ Arsa İstanbul'da hangi ilçelerde? 1 milyon arsa hangi il ve ilçelerde yapılacak? İşte detaylar!
TOKİ İSTANBUL'DA NEREYE İŞ YERİ YAPACAK?
İşte TOKİ tarafından yapılacak ilk iş yerim proje il ve ilçeler listesi;
BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
'İlk Evim Arsa' başvuruları 10 Ekim-7 Kasım 2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak.