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    • Haberler
    • 27.10.2022 08:01
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    • 27.10.2022 08:01
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    Sağlık Bakanlığı 85 bin personel başvurusu başladı mı? Sağlık Bakanlığı 85 bin sağlıkçı alımı kontenjanları kılavuzu yayımlandı mı?

    Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları hakkında araştırmalar hız kazandı. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularına ilişkin bütün detaylar kılavuzun yayınlanması ile birlikte belli olacak. Başvuru işlemleri pbs.saglik.gov.tr adresi üzerinden geçrekleştirilmektedir. Peki, Sağlık Bakanlığı 85 bin personel başvurusu başladı mı? Sağlık Bakanlığı 85 bin sağlıkçı alımı kontenjanları kılavuzu yayımlandı mı?İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Sağlık Bakanlığı 85 bin personel başvurusu başladı mı?

    Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları hakkında araştırmalar hız kazandı. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularına ilişkin bütün detaylar kılavuzun yayınlanması ile birlikte belli olacak. Başvuru işlemleri pbs.saglik.gov.tr adresi üzerinden geçrekleştirilmektedir. Peki, Sağlık Bakanlığı 85 bin personel başvurusu başladı mı? Sağlık Bakanlığı 85 bin sağlıkçı alımı kontenjanları kılavuzu yayımlandı mı?İşte merak edilenler!

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Sağlık Bakanlığı personel alımları başvuru işlemleri pbs.saglik.gov.tr adresi üzerinden geçrekleştirilmektedir. 85 bin personel alımı için başvuru tarihleri duyurulduğunda adaylar buradan sisteme giriş yaparak başvurularını iletebilirler. Personel Bilgi Sistemine giriş işlemleri e-Devlet üzerinden yapılır. Sağlık çalışanları yine bu ekran üzerinden atama ve kura duyurularına ulaşabilirler. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularına ilişkin bütün detaylar kılavuzun yayınlanması ile birlikte belli olacak. Henüz başvuru tarihleri, başvuru şartları ve hangi branşlarda alım yapılacağına ilişkin detaylar belli olmadı.

    2021 YILINDA EN ÇOK HEMŞİRE ALIMI YAPILDI

    Sağlık Bakanlığı geride bıraktığımız 2021 yılında 30 bin sözleşmeli sağlık personeli, 10 bin ise sürekli işçi alımı yapmıştı. Alımlarda KPSS puanı dikkate alınırken en çok alım yapılan kadronun Hemşire olduğu dikkat çekmişti.

    2021 yılında 10.348 Hemşire, 1.600 Ebe, 6.604 Sağlık Teknisyeni/Teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapıldı.

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanları için sevindiren haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu. "Sağlıkta Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı!" ifadelerini kullanan Bakan Koca, görülmemiş bir kadro açıldığına dikkat çekerek "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın." ifadelerini kullandı.

        Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularına ilişkin bütün detaylar kılavuzun yayınlanması ile birlikte belli olacak. Henüz başvuru tarihleri, başvuru şartları ve hangi branşlarda alım yapılacağına ilişkin detaylar belli olmadı.

        KILAVUZUN YAYINLANMASI BEKLENİYOR

        Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı detayları, başvuru kılavuzunun açıklanması ile birlikte belli olacak. Kılavuzda başvuru tarihleri, kadro ve branş dağılımları ayrıntılı bir şekilde yer alacak.

        Sağlık Bakanlığı, 2021 yılında en çok alımı Hemşire kadrosuna yapmıştı. Bu yılda benzer şekilde branş dağılımlarında Hemşire kadrosunun öne çıkması bekleniyor.

        2021 yılında 10.348 Hemşire, 1.600 Ebe, 6.604 Sağlık Teknisyeni/ Teknikeri, psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi alımı yapıldı.
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        Haberler Haberler Sağlık Bakanlığı 85 bin personel başvurusu başladı mı? Sağlık Bakanlığı 85 bin sağlıkçı alımı kontenjanları kılavuzu yayımlandı mı?
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