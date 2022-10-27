dvprogram.state.gov | Green Card başvuru nasıl yapılır, pasaport ve yaş sınırı var mı? Green Card başvuru 2022 ne zaman?

GREEN CAR BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Green card başvurusu yapabilmek için belli şartlara uygunluk göstermek gerekmektedir. Green card başvuru şartları 2022 yılında şu şekildedir:

Öncelikli olarak yaşadığınız ülkenin Amerika hükümeti tarafından belirlenen green card başvurusu yapabilecek ülkeler arasında yer alması gerekmektedir. Türkiye green card başvurusu yapabilecek ülkeler arasında yer almaktadır ve başvuru için bir sorun oluşturmamaktadır.

Eğitim seviyesinin en az lise mezunu olması. Lise mezunu olmayan kişiler için ise son 5 yıl içerisinde uzmanlık gerektiren bir işte en az 2 yıl boyunca çalışma şartı aranmaktadır.

18 yaşını doldurmuş olmak. 18 yaşından küçük kişiler için ebeveyn kontrolünde başvuruları alınmaktadır.

Başvuru koşullarını sağlayan kişilerin resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Aksi halde başvurular geçerli sayılmamaktadır.

Başvuru sırasında konulacak olan fotoğrafın son 6 ay içinde çekilmiş olması ve şu anki halimiz ile uyuşuyor olması gerekmektedir.

Başvuru yapıldıktan sonra bir numara verilmektedir. Verilen numara kaybetmemek oldukça önemlidir.

Yukarıda verilen koşulların tamamlanması durumunda kişiler green card piyangosuna katılma hakkı kazanmaktadır.