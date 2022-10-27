Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 28.10.2022 08:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.10.2022 08:51
    ABONE OL

    28 Ekim'de okullar tatil mi, YARIM GÜN MÜ? BUGÜN OKUL VAR MI? Cuma günü okullarda ders var mı? 2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ!

    Bu yıl 29 Ekim tarihi cumartesi gününe denk geliyor. Her yıl milyonlarca kişi 29 Ekim'de nerelerin açık nerelerin kapalı olduğunu araştırıyor. 2022 yılında 29 Ekim'den bir gün önce yani 28 Ekim'de ise okullarda ders işlenecek mi merak konusu oldu. Cuma gününe denk gelen 28 Ekim günü hakkında bir çok soru gündemde yer alıyor. Öğrenciler ve velileri BUGÜN OKUL VAR MI? 28 Ekim'de okullar tatil mi, YARIM GÜN MÜ? Cuma günü okullarda ders var mı? sorularının yanıtlarını araştıyor. İşte konuya dair bilgiler!

    BUGÜN OKUL VAR MI?

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl kutlanan bir milli bayramdır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına 2022 yılında da çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda okullar, devlet daireleri kapalı olacak. Peki BUGÜN OKUL VAR MI? 28 Ekim'de okullar tatil mi, YARIM GÜN MÜ? Cuma günü okullarda ders var mı? İşte 2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ!

    BUGÜN OKUL VAR MI, 28 EKİM 2022 CUMA OKULLAR TATİL Mİ, YARIN GÜN MÜ?

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatillerimiz arasında yer alıyor.

    Dolayısıyla da her yıl 29 Ekim'de okullar, bankalar, devlet daireleri kapalı oluyor. Ancak bu yıl 29 Ekim Cumartesi gününe denk geldiğinden okullar zaten kapalı olacak.

    28 Ekim ise okullar yarım gün tatil olacak.

    2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ

    Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

    Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

    Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

    Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

    Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

    Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

    Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

    Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

    Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

        28-29 EKİM'DE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ 2022?

        Başkentray, Marmaray ve İZBAN, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

        Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, 29 Ekim Cumartesi günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.

        Ancak 28 Ekim ile ilgili ise bir açıklama bulunmuyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Dere yataklarında kış hazırlığı
        Haberler Haberler 28 Ekim'de okullar tatil mi, YARIM GÜN MÜ? BUGÜN OKUL VAR MI? Cuma günü okullarda ders var mı? 2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ!
            SON DAKİKA