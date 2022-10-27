28 Ekim'de okullar tatil mi, YARIM GÜN MÜ? BUGÜN OKUL VAR MI? Cuma günü okullarda ders var mı? 2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl kutlanan bir milli bayramdır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına 2022 yılında da çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda okullar, devlet daireleri kapalı olacak. Peki BUGÜN OKUL VAR MI? 28 Ekim'de okullar tatil mi, YARIM GÜN MÜ? Cuma günü okullarda ders var mı? İşte 2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ!
BUGÜN OKUL VAR MI, 28 EKİM 2022 CUMA OKULLAR TATİL Mİ, YARIN GÜN MÜ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatillerimiz arasında yer alıyor.
Dolayısıyla da her yıl 29 Ekim'de okullar, bankalar, devlet daireleri kapalı oluyor. Ancak bu yıl 29 Ekim Cumartesi gününe denk geldiğinden okullar zaten kapalı olacak.
28 Ekim ise okullar yarım gün tatil olacak.
2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi