28 Ekim'de okullar tatil mi, YARIM GÜN MÜ? BUGÜN OKUL VAR MI? Cuma günü okullarda ders var mı? 2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl kutlanan bir milli bayramdır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına 2022 yılında da çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda okullar, devlet daireleri kapalı olacak. Peki BUGÜN OKUL VAR MI? 28 Ekim'de okullar tatil mi, YARIM GÜN MÜ? Cuma günü okullarda ders var mı? İşte 2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ!