28 Ekim Cuma bankalar tatil mi, YARIM GÜN MÜ? 2022 banka çalışma SAATLERİ! Halkbank, TEB... BUGÜN bankalar AÇIK MI, KAPALI MI?

28 EKİM KARGOLAR AÇIK MI?

28 Ekim Cuma 2022 tarihinde resmi çalışma süresi olarak yarım gün belirlenmiştir. Bu kapsamda sabah açılış saatinden itibaren faaliyete geçecek olan kargo şirketleri, saat 13.00'e kadar hizmetini sürdürecek. Saat 13.00'ten sonra ise kargo şirketinin inisiyatifine bağlı olarak çalışmaya devam edebilecekler.

28 EKİM NOTERLER AÇIK MI?

28 Ekim Cuma 2022 tarihinde Noterler de saat 13.00'e kadar hizmetini sürdürecek. 29 Ekim Cumartesi günü kapalı olan Noterler, 30 Ekim'de ise hafta sonu olması sebebiyle hizmet vermeyecek.