AÖL 1. dönem sınavları hakkında araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 iş takvimi sonrasında AÖL sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2022-2023? Açık Lise AÖL sınavları online mı olacak? İşte merak edilenler!