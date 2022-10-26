28 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim'de bankalar kaça kadar açık olacak? 28 Ekim Cuma okullar tatil mi, yarım gün mü 2022?

29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil kabul edilmektedir. 28 Ekim öğleden sonra da dahil edilerek Cumhuriyet Bayramı'nda 1,5 gün tatil kabul edilmektedir. Bu yıl 29 Ekim Cumartesi gününe denk geldiği için ekstradan tatil olmayacaktır.



Kamu kurum kuruluşları, okullar ve bankalar Cuma öğleden sonra da tatil kabul edildiği için çalışanlar hafta sonu ile birleştirerek 3 gün tatil yapabiliyorlar.