Ücretli öğretmen 2022 saatlik maaşı ne kadar oldu? Ücretli öğretmenlik ek ders ücreti ne kadar? Gerekli belgeler...

Ücretli öğretmen olarak görev almak isteyen vatandaşlar, ücretli öğretmenlik sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Birçok kamu hizmetinin yapılabildiği e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilen ücretli öğretmenlik başvurularının sona ermesiyle gözler sonuçlara kitlendi. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? Ücretli öğretmen 2022 saatlik maaşı ne kadar oldu? İl il sonuçlar!
2022 Ücretli öğretmen maaşı ne kadar oldu?
Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğertmen 2022 Ocak ayından bu yana 3.360,64 TL maaş alıyordu. Yeni yapılan zamla birlikte ücretli öğretmen maaşı 5.740 TL'ye çıktı.
40 saat üzeri 7 bin 400 lira
Cumhurbaşkanı Erdoğan ücretli öğretmen maaşlarına ilişkin yaptığı açıklamada "Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7400 liraya çıkmaktadır. " ifadelerini kullandı.