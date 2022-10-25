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    • Haberler
    • 25.10.2022 16:42
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    • 25.10.2022 16:44
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    Steam Cadılar Bayramı indirimi BAŞLADI MI? Steam Halloween sale 2022 indirimlerinde neler var? 10 oyun sudan ucuz fiyata satılıyor!

    Steam indirim günleri belli oldu. Cadılar bayramı indirimleriyle birlikte birçok oyun indirimli olarak satılmaya başlandı. 3 ana kategori olarak ayrılan indirimlerin ilk bölümümde korku oyunları, ikinci kategoride VR korku oyunları yer alıyor. Peki Steam Cadılar Bayramı indirimi BAŞLADI MI? Steam Halloween sale 2022 indirimlerinde neler var? 10 oyun sudan ucuz fiyata satılıyor! İşte detaylar...

    Steam Cadılar Bayramı indirimi BAŞLADI MI?

    Oyun tutkunlarının merakla beklediği Steam halloween indirimleri için beklenen gün geldi. Peki Steam Cadılar Bayramı indirimi BAŞLADI MI? team Halloween sale 2022 indirimlerinde neler var?

    STEAM İNDİRİMLERİ BAŞLADI MI?

    Steam Cadılar Bayramı indirimi 25 Ekim 2022 tarihinde başladı. İndirim günleri 1 Kasım saat 20.00'de sona erecek.

    HANGİ OYUNLARDA İNDİRİM YAPILDI?

    Back 4 Blood, Dead by Daylight, Five Nights at Freddy's: Security Breach, Little Nightmares 2, Resident Evil Village ve World War Z Aftermath gibi oyunlarda indirim bekleniyor.

        SONBAHAR İNDİRİMLERİNE İSE DAHA VAKİT VAR

        Steam'in mevsimsel indirimleri elbette Scream Fest sınırlı kalmıyor. Steam Sonbahar İndirimleri ise 22-29 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.
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        Haberler Haberler Steam Cadılar Bayramı indirimi BAŞLADI MI? Steam Halloween sale 2022 indirimlerinde neler var? 10 oyun sudan ucuz fiyata satılıyor!
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