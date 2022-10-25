Steam Cadılar Bayramı indirimi BAŞLADI MI? Steam Halloween sale 2022 indirimlerinde neler var? 10 oyun sudan ucuz fiyata satılıyor!

Oyun tutkunlarının merakla beklediği Steam halloween indirimleri için beklenen gün geldi. Peki Steam Cadılar Bayramı indirimi BAŞLADI MI? team Halloween sale 2022 indirimlerinde neler var?
STEAM İNDİRİMLERİ BAŞLADI MI?
Steam Cadılar Bayramı indirimi 25 Ekim 2022 tarihinde başladı. İndirim günleri 1 Kasım saat 20.00'de sona erecek.
HANGİ OYUNLARDA İNDİRİM YAPILDI?
Back 4 Blood, Dead by Daylight, Five Nights at Freddy's: Security Breach, Little Nightmares 2, Resident Evil Village ve World War Z Aftermath gibi oyunlarda indirim bekleniyor.