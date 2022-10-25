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    • Haberler
    • 25.10.2022 08:01
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    • 25.10.2022 08:01
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    MHRS ek randevu ne demek? MHRS yedek kontenjan nedir? MHRS ek randevu nasıl alınır?

    İnsanların hastanelere randevu alma işini kolaylaştırmak için MHRS ek randevu uygulaması başlatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktorların randevuya gelmeyen hastaları bekleyerek zaman harcamamaları için hastanelerin yedek randevu açmasına izin verildiğini bildirdi. Koca, ''Yedek randevular MHRS üzerinden alınmaktadır. '' dedi. Peki MHRS yedek kontenjan nedir? MHRS ek randevu ne demek? MHRS ek randevu nasıl alınır?

    takvim.com.tr
    MHRS ek randevu ne demek?

    Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) sisteminde 'ek randevu' uygulaması başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları sonrası gündeme gelen MHRS ek randevu ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Vatandaşlar internet arama motorlarında MHRS yedek kontenjan nedir? MHRS ek randevu ne demek? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

    MHRS YEDEK RANDEVU NEDİR?

    Sağlık Bakanı Koca MHRS ek randevu uygulaması hakkında bilgi verdi. MHRS üzerinden doktor randevusu alan her 100 kişiden ortalama 30'unun gelmediğini belirten Koca, ''Bu durum çalışanlarımızın zaman kaybına, randevu için bekleyen hastaların sağlık hizmetlerinin gecikmesine yol açıyor. Eğer doktora gelmeyecekseniz, randevu tarihinden en az 2 gün önce MHRS'ye girip, randevunuzu iptal edin. Bu davranış sağlık sistemine karşı görevinizdir'' dedi.

    Bakan Koca, doktorların randevuya gelmeyen hastaları bekleyerek zaman harcamamaları için hastanelerin yedek randevu açmasına izin verildiğini bildirerek"Açılan yedek randevuların, randevusuna gelmeyen hasta oranının altında olması şartı vardır. Hastaneler, saat başı en çok 1 yedek randevu açabilir. Yedek randevular MHRS üzerinden alınmaktadır. Uygulama geçici ve hekimlerin isteğine bağlıdır" ifadelerini kullandı.

    MHRS RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    MHRS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

    Yukarıdaki linke tıklayarak Merkezi Hekim Randevu Sisteminin resmi internet adresine giriş yapabilirsiniz. Daha sonra sağ tarafta yer alan 'Randevu Al' butonuna tıklayın ve açılan ekranda gerekli bilgilerinizi (T.C. kimlik numarası, MHRS şifresi) doldurarak girişinizi gerçekleştirebilirsiniz.

    İnternetten MHRS Randevu Alma;

    Vatandaşlar, Alo 182'nin yanı sıra "Online Randevu Sistemi" aracılığıyla da randevu alabilmektedir.

        Merkezi Hekim Randevu Sistemi ilk kez giriş yapılırken her vatandaş için ayrı bir hesap açılır.
        Bunun için ilgili yönlendirme adımları takip edilir.
        Hesap açıldıktan sonra "Randevu Al" butonunu kullanarak T.C. kimlik numarası ve belirlenen şifre ile giriş yapılır. Hesabınıza E-Devlet şifrenizi kullanarak da giriş yapabilirsiniz.
        İstenilen hastane, poliklinik ve hekim tercihi yapılarak randevu alınır.

        Mobil Cihaz Kullanarak Randevu Alma;

        Android, IOS, BlackBerry ve Windows işletim sistemlerine sahip akıllı cihazlar (telefon, tablet) için "MHRS Mobil" uygulaması vardır. "MHRS Mobil" cihazınızın kullandığı uygulama marketinden (App Store, Play Store vs.) ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

        Alo182 Aranarak hastane randevu iptal etme;
        Ev, iş, ankesör ve cep telefonlarından 182 numaralı Sağlık Bakanlığı Merkezi Hekim Randevu Sistemi aranır. Bu arama randevu zamanından en az 80 dakika önce yapılmalıdır.
        182 numaralı telefonu arayan vatandaş tarafından çağrıyı karşılayan asistana randevu talebinde bulunulan vatandaşın T.C. kimlik numarası verilir. Asistan vatandaş bilgilerini doğrular.
        Vatandaş iptalini istediği randevusunun, tarih ve zamanını asistana iletir. Asistan tarafından ilgili randevu iptal edilir.

        İnternetten Randevu İptal Etme;

        Merkezi Hekim Randevu Sistemi "Online Randevu" ekranına T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılmalıdır.
        "Randevu Geçmişi" kısmına tıklayarak alınmış olunan tüm randevu bilgilerine erişilir ve randevu iptal işlemi bu kısımdan yapılır.
        "Randevu İptal" kısmına tıklayarak randevu iptal edilir.
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        Haberler Haberler MHRS ek randevu ne demek? MHRS yedek kontenjan nedir? MHRS ek randevu nasıl alınır?
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