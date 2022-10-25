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    • Haberler
    • 25.10.2022 11:20
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    • 25.10.2022 11:34
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    AÇIKLAMA GELDİ! WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? 25 Ekim son dakika Whatsapp neden çalışmıyor, ne zaman düzelecek? Whatsapp tek tık, mesaj gitmiyor sorunu

    Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp çöktü. Whatsapp geçici olarak kullanılamıyor. Milyonlarca kullanıcı internet arama motorlarında, ''WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? 25 Ekim son dakika Whatsapp neden çalışmıyor, ne zaman düzelecek?'' sorularına yanıt arıyor. İşte Whatsapp tek tık, mesaj gitmiyor sorunu hakkında son dakika gelişmeler...

    takvim.com.tr
    WhatsApp çöktü: Mesajlar gitmiyor!

    Whatsapp tek tık, mesaj gitmiyor sorunu sosyal medyanın gündeminde! Sabah saatlerinden itibaren dünya genelinde Whatsapp'a erişim sorunu yaşanmaya başlandı. Kullanıcılar uygulamada mesaj göndermemekten şikayetçi oldu. İlk açıklama META'dan geldi. Ardından da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı DR. Ömer Fatih Sayan, sorunun global kesinti kaynaklı olduğunu bildirdi. İşte son gelişmeler...

    WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

    Whatsapp kullanıcıları 25 Ekim 2022 saat 10:00 sularında uygulamada sorun yaşamaya başladıklarını bildirdi.

    HATA BİLDİRİMİ ARTTI

    Whatsapp uygulamasında mesajların gitmemesinin ardından hata bildirimlerimleri de hızla artış gösterdi. Şuana kadar tespit edilen sorunun mesajların 'tek tık' şeklinde kalması yönünde.

        İLK AÇIKLAMA META'DAN GELDİ!

        Yaşanan sorunun dünya genelinde olduğu gözlemlenirken, WhatsApp ve çatısı altında bulunduğu Meta'dan yapılan resmi açıklamada "Durumun farkındayız, sorunu çözmeye çalışıyoruz" ifadeleri yer aldı.

        Meta çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp'taki erişim sorununun, Meta'nın diğer popüler sosyal medya uygulamaları Facebook ve Instagram'da ise yaşanmadığı gözlemlendi.

        ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCISI: GLOBAL KAYNAKLI KESİNTİ

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı DR. Ömer Fatih Sayan, WhatsApp'da yaşanan sorun ile ilgili bilgilendirmede bulundu;

        Sayan, Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; 'Whatsapp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir.' dedi.

        SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR!

        Whatsapp uygulamasının çökmesiyle birlikte vatandaşlar Twitter'da eğlenceli paylaşımlarda bulunmaya başladı. İşte o komik paylaşımlardan bazıları:

        ''Whatsapp çöktü mü diye emin olmak için Twitter'a gelenler''

        ''Whatsapp çöktüğü için mesaj gelmedi yoksa yazmıştır dimi kanka''

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        Whatsapp Hangi Ülkenin Markası?

        Whatsapp Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olan bir markadır.

            Whatsapp Nerede Üretiliyor?

            Whatsapp yazılımları ABD'de üretilmekte ve özellikleri burada sunulmaktadır.

            Whatsapp Ne Zaman Kuruldu?

            Whatsapp 2009 yılının Ocak ayında kurulmuştur.

            Whatsapp'ın Sahibi Kim?

            Whatsapp'ın sahibi aynı zamanda Facebook'unda sahibi olan Mark Zuckerberg'dir.

            Whatsapp'ın Kuruluşu ve Tarihçesi

            2009 yılında Jan Koum tarafından kurulan bir şirket olmuştur. Whatsapp ilk kez Kaliforniya'da kurulmuştur. Kulağa direkt olarak "naber" anlamına gelen "Whats Up?" kelimesinden türeyerek kurulmuştur. 2012 yılında whatsapp hem android hem de ios için resmen sunulmuş oldu. İlk olarak 2014 yılında okundu özelliğini yani mavi tiki kullanıcılarına sunmuştur. Kullanıcılardan gelen eleştirilere yönelik ise bu özelliğin kullanıcıya göre belirlenebileceği açıklanmıştır.

            Whatsapp aynı zamanda internet üzerinden de kullanılması için "Whatsapp Web" adındaki hizmetini sunmuştur. Daha sonra ise Facebook tarafından satın alındı ve geliştirildi.
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            Haberler Haberler AÇIKLAMA GELDİ! WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? 25 Ekim son dakika Whatsapp neden çalışmıyor, ne zaman düzelecek? Whatsapp tek tık, mesaj gitmiyor sorunu
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