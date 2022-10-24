MİT personel alımı başvurusu nasıl yapılır? MİT işçi alımı başvuru şartları neler, hangi kadrolara alım yapılacak 2022? Lise mezunu...

MİT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru yapacak adaylar, Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) kariyer sayfasından uygun iş ilanına görerek, özgeçmiş ile başvuru yapabilecek.

İSTİHBARAT UZMANI ALIMI İÇİN ŞARTLAR

İstihbarat uzmanı branşına başvurabilmek için aşağıdaki temel şartların sağlanması gerekiyor:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- 35 yaşını doldurmamış olmak

- Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)

Aşağıda belirtilen yabancı dil gerekliliklerinden en az birini yerine getirmiş olmak:

- Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinin birinden 70 veya üzeri YDS puanı almış olmak ya da İngilizce için 70 veya üzeri YDS puanına karşılık gelen TOEFL IBT sınav sonucuna sahip olmak (TOEFL IBT'nin YDS puan eşdeğerliği www.osym.gov.tr üzerinden öğrenilebilir)

- Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dışında kalan ve YDS kapsamında bulunan dillerin birinden 60 veya üzeri YDS puanı almış olmak.

Diğer taraftan,

- Analitik zekaya sahip olma ve yaratıcı düşünebilme,

- Yönetme-yönlendirme,

- Yüksek sorumluluk bilinci,

- Güçlü yazılı-sözlü iletişim becerisi,

- Stres altında çalışabilme,

- Detaylara önem verme,

- Pratik ve hızlı düşünebilme,

- Uzun ve yoğun çalışma saatlerine uyum sağlayabilme,

- Ketumiyet gibi kişisel özellikler istihbarat uzmanlarında aranılan diğer önemli nitelikler arasında yer alıyor.