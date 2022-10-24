Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 24.10.2022 16:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.10.2022 16:04
    ABONE OL

    MİT personel alımı başvurusu nasıl yapılır? MİT işçi alımı başvuru şartları neler, hangi kadrolara alım yapılacak 2022? Lise mezunu...

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yayınlanan personel alımı hakkında araştırmalar hız kazandı. MİT bünyesinde çalıştırılmak üzere, lise, ön lisans ve lisans mezunu istihbarat uzmanları; dünya dillerinde yetkin dil uzmanları; sinyal ve görüntü analizi, coğrafi bilgi sistemleri, yazılım ve donanım, ağ güvenliği dahil olmak üzere farklı alanlarda uzman mühendisler; tesis, bina ve araçlarımızın emniyetini sağlayan koruma ve emniyet memurları gibi birçok sahada faaliyet gösteren personel istihdam edecek. Peki, MİT personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    MİT personel alımı başvurusu nasıl yapılır? MİT işçi alımı başvuru şartları neler, hangi kadrolara alım yapılacak 2022? Lise mezunu...

    Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) duyurdu! Personel alımı yapacak. Kadrolar ve başvuru şartları belli oldu. Peki, MİT personel alımı başvurusu nasıl yapılır? MİT işçi alımı başvuru şartları neler, hangi kadrolara alım yapılacak 2022? Lise mezunu...

    MİT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Başvuru yapacak adaylar, Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) kariyer sayfasından uygun iş ilanına görerek, özgeçmiş ile başvuru yapabilecek.

    İSTİHBARAT UZMANI ALIMI İÇİN ŞARTLAR

    İstihbarat uzmanı branşına başvurabilmek için aşağıdaki temel şartların sağlanması gerekiyor:

    - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

    - 35 yaşını doldurmamış olmak

    - Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)

    Aşağıda belirtilen yabancı dil gerekliliklerinden en az birini yerine getirmiş olmak:

    - Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinin birinden 70 veya üzeri YDS puanı almış olmak ya da İngilizce için 70 veya üzeri YDS puanına karşılık gelen TOEFL IBT sınav sonucuna sahip olmak (TOEFL IBT'nin YDS puan eşdeğerliği www.osym.gov.tr üzerinden öğrenilebilir)

    - Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dışında kalan ve YDS kapsamında bulunan dillerin birinden 60 veya üzeri YDS puanı almış olmak.

    Diğer taraftan,

    - Analitik zekaya sahip olma ve yaratıcı düşünebilme,

    - Yönetme-yönlendirme,

    - Yüksek sorumluluk bilinci,

    - Güçlü yazılı-sözlü iletişim becerisi,

    - Stres altında çalışabilme,

    - Detaylara önem verme,

    - Pratik ve hızlı düşünebilme,

    - Uzun ve yoğun çalışma saatlerine uyum sağlayabilme,

    - Ketumiyet gibi kişisel özellikler istihbarat uzmanlarında aranılan diğer önemli nitelikler arasında yer alıyor.

    DİL UZMANI ALIMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

    Dil uzmanı branşına başvurabilmek için aşağıdaki temel şartların sağlanması gerekiyor:

    - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

    - 40 yaşını doldurmamış olmak

    Aşağıda belirtilen eğitim gerekliliklerinden en az birini yerine getirmiş olmak:

    - İngilizce, Fransızca, Almanca dilleri için; üniversitelerin ilgili dilde Mütercim-Tercümanlık, Dilbilim, Çeviribilim, Edebiyat bölümleri, Öğretmenlik örgün lisans programlarının birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)

    - İspanyolca, İtalyanca ve Hollandaca dilleri için, üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)

    - Diğer yabancı diller için en az lise veya dengi okul mezunu olmak

    Aşağıda belirtilen yabancı dil kriterlerinden en az birini taşıyor olmak:

    - Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce dilinden 90 veya üzeri YDS puanı almış olmak

    - Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Hollandaca dillerinin birinden 70 veya üzeri YDS puanı almış olmak

    - Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Hollandaca dışında kalan ve YDS kapsamında bulunan dillerin birinden 60 veya üzeri YDS puanı almış olmak

    - YDS kapsamında yer almayan diller için; ilgili dilin yaygın olarak konuşulduğu ülkelerde en az 2 yıl bulunmuş olmak, okuduğunu ve dinlediğini anlama, yazma ve konuşma becerilerine iyi derecede sahip olmak.

    Ayrıca, görevin gerektirdiği yabancı dil yeterliğinin ölçülmesi amacıyla yazılı ve sözlü sınavlar uygulanacak.

    Diğer taraftan,

    - Güçlü yazılı-sözlü iletişim becerisi,

    - Yüksek sorumluluk bilinci,

    - Stres altında çalışabilme,

    - Detaylara önem verme,

    - Ketumiyet gibi kişisel özellikler dil uzmanlarında aranılan diğer önemli nitelikler arasında yer alıyor.

        KORUMA VE EMNİYET MEMURLARI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI!

        Koruma ve emniyet memuru branşına başvurabilmek için adayların aşağıdaki temel şartların sağlaması gerekiyor:

        - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

        Erkek adaylar için;

        Üniversitelerin örgün eğitim veren meslek yüksekokulu programlarının herhangi birinden ön lisans mezunu olmak şartıyla 26 yaşını doldurmamış olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)

        Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak şartıyla 29 yaşını doldurmamış olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)

        - Tercihen askerlik hizmetini en az 6 ay süreyle yerine getirmiş olmak

        - En az 1.75 m boya 18-28 kg/m² arasında vücut kitle endeksine sahip olmak

        Kadın adaylar için;

        - 29 yaşını doldurmamış olmak

        - Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu veya Spor Bilimleri Fakültesinin herhangi bir bölümünden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)

        - En az 1.63 m boya ve 18-28 kg/m² arasında vücut kitle endeksine sahip olmak

        - Tercihen savunma sporlarından herhangi biriyle aktif olarak ilgilenmiş olmak ve ilgili federasyona kayıtlı bulunmak

        Aranan sağlık kriterlerine uygun olmak:

        - Vücudun herhangi bir yerinde protez bulunmamak

        - Herhangi bir görme (renk körlüğü, göz tembelliği, miyop, hipermetrop, astigmat vb.) veya işitme kusuru taşımamak

        - Vücudun herhangi bir yerinde dövmeye veya ciltte eşkal belirleyici nitelikte şekil bozukluğuna (ameliyat izi, yara izi, yanık izi vb.) sahip olmamak

        - Görevi yapmaya engel olabilecek psikolojik rahatsızlık veya uyuşturucu/uyarıcı madde kullanım öyküsü bulunmamak

        - Tercihen B sınıfı ehliyete sahip olmak

        - Özgeçmiş formunda beyan edilen bilgilere göre, yukarıda belirtilen şartları sağlamayanların başvuruları değerlendirmeye alınmamaktadır. Bu durumun sonradan anlaşılması halinde, yürütülen adaylık işlemi varsa sonlandırılır.

        - Ayrıca, adaylar ayrıntılı sağlık kontrolüne tabi tutularak, gerekli sağlık şartlarını sağlayıp sağlamadıkları tespit edilmektedir.

        - Fiziksel gücün görevin yerine getirilmesinde büyük öneme sahip olması nedeniyle uygulamalı sınavlarla adayların bedeni yeterlikleri değerlendirilmektedir.

        - Diğer taraftan,

        - Güçlü görsel ve seçici dikkate sahip olma,

        - Hızlı, pratik ve doğru karar alabilme,

        - Stres altında çalışabilme,

        - Detaylara önem verme,

        - Çevresine karşı duyarlı olma,

        - İş disiplinine sahip olma,

        - Ketumiyet gibi özellikler koruma ve emniyet memurlarında aranılan diğer önemli nitelikler arasında yer alıyor.

        MİT KARİYER BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa’da eko-turizm hamlesi sürüyor
        Haberler Haberler MİT personel alımı başvurusu nasıl yapılır? MİT işçi alımı başvuru şartları neler, hangi kadrolara alım yapılacak 2022? Lise mezunu...
            SON DAKİKA