KYK KREDİ/BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022-2023 eğitim öğretim dönemi için KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı.

Konu hakkında resmi bir açıklama gelmemiş olsa da geçmiş yıllara bakıldığında KYK kredi burs ve yurt başvurularının Ekim sonu Kasım başı gibi başlaması bekleniyor.