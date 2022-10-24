E- Devlet KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır sorusuna cevap aranmaya başlandı. Üniversitelerin açılmasıyla birlikte öğrenciler burs ve kredi olanaklarından faydalanmak için meraklı bekleyişe başladı. Peki, KYK burs başvuru ekranı AÇILDI MI? 2022-2023 KYK burs kredi ne kadar oldu? e-Devlet GSB burs başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
KYK BURS BAŞVURULARI HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?
2022 KYK burs başvuru tarihleri belli olmazken geçen yıl başvurular 5 Kasım'da başlayıp 8 Kasım'da sona ermişti.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI E-DEVLETTEN ALINACAK
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından başlatılacak olan burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.
Başvuru tarihleri belli olur olmaz başvuru detayları kurum tarafından paylaşılacak.
KYK BURS ÖDEMELERİ NE KADAR?
2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri şu şekilde:
Lisans öğrencileri 850 lira
Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira
Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira