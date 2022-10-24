Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 24.10.2022 21:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.10.2022 21:37
    ABONE OL

    KYK burs başvuru ekranı AÇILDI MI? 2022-2023 KYK burs kredi ne kadar oldu? e-Devlet GSB burs başvurusu nasıl yapılır?

    KYK burs ve kredi imkanlarından faydalanmak isteyen öğrenciler tarafından başvuru tarihi hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. E- Devlet KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Üniversitelerin açılmasıyla öğrenciler burs ve kredi imkanından faydalanmak için meraklı bekleyişe başladı. Peki, KYK burs başvuru ekranı AÇILDI MI? 2022-2023 KYK burs kredi ne kadar oldu? e-Devlet GSB burs başvurusu nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    KYK burs başvuru ekranı AÇILDI MI?

    E- Devlet KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır sorusuna cevap aranmaya başlandı. Üniversitelerin açılmasıyla birlikte öğrenciler burs ve kredi olanaklarından faydalanmak için meraklı bekleyişe başladı. Peki, KYK burs başvuru ekranı AÇILDI MI? 2022-2023 KYK burs kredi ne kadar oldu? e-Devlet GSB burs başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

    KYK BURS BAŞVURULARI HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?
    2022 KYK burs başvuru tarihleri belli olmazken geçen yıl başvurular 5 Kasım'da başlayıp 8 Kasım'da sona ermişti.

    KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI E-DEVLETTEN ALINACAK

    Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından başlatılacak olan burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

    Başvuru tarihleri belli olur olmaz başvuru detayları kurum tarafından paylaşılacak.

    KYK BURS ÖDEMELERİ NE KADAR?

    2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri şu şekilde:

    Lisans öğrencileri 850 lira

    Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira

    Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira

        KYK BURSLARINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

        KYK burs ve kredi başvurularının başlamasına kısa bir zaman kala, kimlerin burs başvurusu yapabileceği belli oldu. buna göre;

        Ön lisans öğrencileri,

        Lisans öğrencileri,

        İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

        Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

        ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

        Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa’da eko-turizm hamlesi sürüyor
        Haberler Haberler KYK burs başvuru ekranı AÇILDI MI? 2022-2023 KYK burs kredi ne kadar oldu? e-Devlet GSB burs başvurusu nasıl yapılır?
            SON DAKİKA