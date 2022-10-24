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    • Haberler
    • 24.10.2022 11:25
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    • 24.10.2022 11:25
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    28 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim'de bankalar kaça kadar açık olacak? 28 Ekim Cuma okullar tatil mi, yarım gün mü 2022?

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala bazı konularda araştırmalar hız kazandı. Bu sene 28 Ekim Cuma, 29 Ekim ise Cumartesi gününe denk geliyor. Bu nedenle 28 Ekim'in yarım gün mü veya resmi tatil olup olmadığı çalışanlar ve öğrenciler tarafından sıklıkla merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, 28 Ekim Cuma okullar tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim'de bankalar kaça kadar açık olacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    28 Ekim Cuma okullar tatil mi, yarım gün mü 2022?

    Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle ülkemizde 29 Ekim resmi tatil sayılıyor. 28 Ekim ise Cuma gününe denk geliyor. Bu nedenle 28 Ekim'in yarım gün mü veya resmi tatil olup olmadığı çalışanlar ve öğrenciler tarafından sıklıkla merak edilen konular arasında yer aldı. İşte merak edilenler...

    28 EKİM TATİL Mİ?

    Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

    28 EKİM'DE OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

    28 Ekim günü öğleden sonra okullar ve kamu kurumları tatil oluyor. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 28 Ekim 2022 günü mesai yarım gün olacak.

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okullar tatil olacak. 28 Ekim'in yarım gün olması ve bayramın ardından gelen hafta sonu tatili dolayısıyla bu yıl Cumhuriyet Bayramı tatili 2 buçuk gün olacak.

        29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN?

        Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

        29 EKİM RESMİ TATİL Mİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil kabul edilmektedir. 28 Ekim öğleden sonra da dahil edilerek Cumhuriyet Bayramı'nda 1,5 gün tatil kabul edilmektedir. Bu yıl 29 Ekim Cumartesi gününe denk geldiği için ekstradan tatil olmayacaktır.

        Kamu kurum kuruluşları, okullar ve bankalar Cuma öğleden sonra da tatil kabul edildiği için çalışanlar hafta sonu ile birleştirerek 3 gün tatil yapabiliyorlar.

        2023 RESMİ TATİLLER

        Yılbaşı: 1 Ocak Pazar

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

        Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

        Ramazan Bayramı: 23 Mart – 21 Nisan Perşembe - Cuma

        Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

        Kurban Bayramı: 28 Haziran - 1 Temmuz Çarşamba - Cumartesi

        Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

        Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

        Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar
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        Haberler Haberler 28 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim'de bankalar kaça kadar açık olacak? 28 Ekim Cuma okullar tatil mi, yarım gün mü 2022?
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