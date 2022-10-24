2022-2023 Yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmenlik atama puanları ve kontenjanları nasıl? 2023 MEB öğretmen atama takvimi!

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI GERÇEKLEŞTİ!

1 Eylül 2022 tarihinde açıklanan öğretmenlik atama sonuçları sonrası 20 bin öğretmenin ataması gerçekleşti. Bakan Özer konuyla ilgili şunları aktardı:

"Mevcut sistemde hiçbir yıl yok ki son 20 yılda öğretmen ataması olmasın. Mutlaka yeni öğretmen istihdamları da olacak. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı olarak okulöncesi eğitime ağırlık verince, 20 bin öğretmen atamasından 7 bin 503 öğretmenimizi okulöncesinde istihdam ettik. Yani bakanlığın değişen politikaları, önceliklerine göre mutlaka dağılımı farklılaşan öğretmen atamaları gerçekleşecek."