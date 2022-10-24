Öğretmen adayları arama motorlarında yeni atama takvimini merak edip araştırıyor. Son olarak 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirilmişti. Bakan Özer'in 20 bin atama sonrası yaptığı açıklama ardından yeni atamalar için yeşil ışık yakıldı. Peki, 2022-2023 Yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmenlik atama puanları ve kontenjanları nasıl? 2023 MEB öğretmen atama takvimi yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI GERÇEKLEŞTİ!
1 Eylül 2022 tarihinde açıklanan öğretmenlik atama sonuçları sonrası 20 bin öğretmenin ataması gerçekleşti. Bakan Özer konuyla ilgili şunları aktardı:
"Mevcut sistemde hiçbir yıl yok ki son 20 yılda öğretmen ataması olmasın. Mutlaka yeni öğretmen istihdamları da olacak. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı olarak okulöncesi eğitime ağırlık verince, 20 bin öğretmen atamasından 7 bin 503 öğretmenimizi okulöncesinde istihdam ettik. Yani bakanlığın değişen politikaları, önceliklerine göre mutlaka dağılımı farklılaşan öğretmen atamaları gerçekleşecek."
YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bakan Özer'in 20 bin atama sonrası yaptığı açıklama ardından yeni atamalar için yeşil ışık yakıldı. Ancak henüz atama tarihi ile ilgili net bir bilgi gelmedi.