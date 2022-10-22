Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ ile yapılacak sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Evlerin fiyatı 608 bin liradan başlarken, iş yerlerinin fiyatı 350 bin liradan, konut için arsalar ise 192 bin 500 liradan başlayacak. Projeye İstanbul'da hane geliri 18 bin, diğer illerde ise 16 bin liranın altında olanlar başvurabilecek. Peki TOKİ hane halkı geliri ne demek, nasıl hesaplanır? İşte TOKİ hane geliri hesaplama ve İlk Evim konut ve İlk İşyerim projesi başvurusu hakkında tüm merak edilenler...
TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başkan Erdoğan 81 ili ve tüm ilçeleri kapsayacak projenin 2023 ile 2028 yılları arasında tamamlanacağını belirtti. Proje kapsamında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapılacak.
Başvurular 14 Eylül - 31 Ekim 2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası, Halkbank şubeleri ve E-devlet üzerinden alınacak.
BAŞVURU İÇİN GELİR SINIRI NE KADAR?
Projeden faydalanmak isteyen vatandaşların hane geliri İstanbul'da 18 bin liranın, diğer illerde ise 16 bin liranın altında olması gerekecek. Ayrıca başvurucunun kendisi, eşi ya da çocuklarının üzerine tapuda kayıtlı konutu bulunmaması gerekiyor.
KONUT FİYATLARI
2+1 konut: 608 bin lira (2 bin 280 lira taksit, 240 ay vade)
3+1 konut: 850 bin lira (3 bin 187 lira taksit, 240 ay vade)