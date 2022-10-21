KPSS SONUÇ EKRANI :sonuc.osym.gov.tr! 2022 KPSS ÖABT sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? KPSS ÖABT tercihleri ne zaman başlayacak?

KPSS ÖABT sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimi ile birlikte belli oldu. Sınava katılan adayların KPSS lisans ve ÖABT sonuçları için bekleyişi sürerken gözler ÖSYM açıklamasına çevrildi. Peki 2022 KPSS ÖABT sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınalacak? KPSS P4, P5, P10, P12, P34, P39, P44, P45, P48 puanı ile alım yapan kurumlar hangileri? KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla atama olur mu? 2021 KPSS lisans ÖABT puanı sonrası düşük puanla nereye girilir?
2022 KPSS ÖABT SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
KPSS ÖABT sınav sonuçları bugün (21 Ekim 2022 Cuma) açıklanacak. ÖSYM sınav sonuçlarını genellikle 10:00 ile 17:00 saatleri arasında açıklıyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizden duyurulacaktır.
KPSS SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak; ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilir.
Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
KPSS TERCİHERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
KPSS tercihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz dönem için ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca yerleştirme işlemi yapılacağı belirtilmişti.