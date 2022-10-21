KPSS SONUÇ EKRANI :sonuc.osym.gov.tr! 2022 KPSS ÖABT sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? KPSS ÖABT tercihleri ne zaman başlayacak?

KPSS ÖABT sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimi ile birlikte belli oldu. Sınava katılan adayların KPSS lisans ve ÖABT sonuçları için bekleyişi sürerken gözler ÖSYM açıklamasına çevrildi. Peki 2022 KPSS ÖABT sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınalacak? KPSS P4, P5, P10, P12, P34, P39, P44, P45, P48 puanı ile alım yapan kurumlar hangileri? KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla atama olur mu? 2021 KPSS lisans ÖABT puanı sonrası düşük puanla nereye girilir?