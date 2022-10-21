KPSS Lisans sonuç sorgulama EKRANI! 2022 KPSS Lisans sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? KPSS Lisans tercihleri ne zaman?

KPSS sonuçları sorgulama ekranı! 2022 KPSS lisans sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. ÖSYM bir süredir merakla beklenen haberi duyurdu, adaylar heyecanla KPSS sonuç sorgulama ekranı hakkında bilgi edinmek istiyor. Haberimizin içeriğinden ayrıntılara ulaşabilirsiniz.
2022 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 KPSS sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan sınav takvimi ile belli oldu.
İşte, 2022 Önlisans ve lisans KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih şöyle;
KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre; 2022 KPSS Önlisans sınavı sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.
KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 KPSS Lisans sınavı sonuçları ise 21 Ekim 2022 tarihinde adayların erişimine açılacak.