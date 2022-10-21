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    • Haberler
    • 21.10.2022 08:49
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    • 21.10.2022 08:49
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    KPSS Lisans sonuç sorgulama EKRANI! 2022 KPSS Lisans sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? KPSS Lisans tercihleri ne zaman?

    Sabah saatlerinden itibaren binlerce kişinin gündeminde KPSS sınav sonuçları yer alıyor. ÖSYM 21 Ekim yani bugün KPSS sonuçları sorgulama ekranını adayların erişimine açıyor. 2022 KPSS lisans sınavlarına katılanlar heyecanla ve merakla sonuçlar hakkında araştırmalara başladı. Peki,2022 KPSS lisans sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? KPSS Lisans tercihleri ne zaman? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    KPSS Lisans sonuç sorgulama EKRANI!

    KPSS sonuçları sorgulama ekranı! 2022 KPSS lisans sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. ÖSYM bir süredir merakla beklenen haberi duyurdu, adaylar heyecanla KPSS sonuç sorgulama ekranı hakkında bilgi edinmek istiyor. Haberimizin içeriğinden ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

    2022 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2022 KPSS sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan sınav takvimi ile belli oldu.

    İşte, 2022 Önlisans ve lisans KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih şöyle;

    KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre; 2022 KPSS Önlisans sınavı sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.

    KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2022 KPSS Lisans sınavı sonuçları ise 21 Ekim 2022 tarihinde adayların erişimine açılacak.

        KPSS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        KPSS lisans, ön lisans, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav sonuçları her yıl olduğu gibi bu senede ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden duyurulacak.

        Adaylar, KPSS sonuçlarına T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişebilecek.

        Sisteme giriş yapan adaylar yukarı bölümde bulunan " Sonuç yılı ve Sonuç grubunu" seçerek güncel olarak duyurulan sonuçları görüntüleyebilirler.

        Adaylar, sonuçların açıklamasıyla beraber; alınan puan, doğru veya yanlış cevap sayılarını öğrenebilecek.

        KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        SINAV DEĞERLENDİRMESİ

        Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

        Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

        Testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puan türleri hesaplanacak. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.

        Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

        KPSS OTURUMLARI DEVAM EDİYOR

        ÖSYM tarafından organize edilen KPSS sınavları, içeriklerine göre değişkenlik gösterir. 4 yıllık lisans mezunlarının katıldığı sınavlar her yıl yapılırken ön lisans ve ortaöğretim sınavları 2 yılda bir gerçekleştiriliyor. 2022 KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım'da, KPSS DHBT sınavı ise 27 Kasım'da düzenlenecek.
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