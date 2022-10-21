KPSS branş sıralaması ne zaman güncellenecek 2022? KPSS ÖABT Lisans öğretmen branş bazında sıralama listesi 2022!

BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR HAKKINDA TEKNİK AÇIKLAMA

Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.

Branş Bazında Yapılan Sıralamalara Mezuniyet Durumu Alanı hem "Mezun" hem de "Okuyor" Olan Adayların Dahil Edilmesi

ÖSYM sisteminde, adayların eğitim bilgisindeki mezuniyet durumu alanı "Okuyor" ve "Mezun" olmak üzere iki kategoride tutulmaktadır.

Adayların YÖKSİS'te yer alan eğitim bilgileri her zaman en güncel haliyle bulunmamaktadır. Aslında mezun olan bir adayın eğitim bilgisi YÖKSİS'te anlık olarak güncellenmediği için hala "Okuyor" görülebilmektedir. ÖSYM branş bazında sıralamaları oluştururken varsa YÖKSİS kaynaklı ÖSYM sisteminde bulunan eğitim bilgisini, YÖKSİS kaynaklı bir eğitim bilgisi yoksa başvuru esnasında adayın bildirmiş olduğu eğitim bilgisini kullanmaktadır.

Başvuruda bulunan adaylardan, branş bazında sıralamaların hesaplandığı sırada eğitim bilgisindeki mezuniyet durumu alanı "Okuyor" olan adayların tercih döneminde mezun olması durumunda ilgili alan "Mezun" olarak sisteme yansıyacak ve bu adayların tercih hakkı olacaktır. Bundan dolayı mezuniyet durumu alanı "Mezun" olan adayların yanı sıra "Okuyor" olan adayların da branş bazında sıralamaya dahil edilmesi gereklidir. Böylelikle, dahil edilmediği takdirde ortaya çıkacak olan "adayların kendilerini gerçekte olduğu sıradan daha ileride görmesi durumu" engellenmiş olmaktadır.

Sınava giren aday, sınava hangi alandan girmiş olursa olsun seçtiği herhangi bir alandan sıralamasına bakabilmektedir.

Bir alandan sınava giren hiçbir aday olmaması halinde veya bir alandan sınava giren tüm adayların puanlarından daha yüksek puan alan, fakat bu adaylardan farklı bir alandan sınava girmiş adayın/adayların ilgili alanda sıralamasını görüntülemesi halinde 1. sırada yer alması matematiksel bir sonuçtur.

Benzer şekilde farklı puana sahip olan birden fazla adayın kendi alanı dışındaki bir alanda kendilerini aynı sırada görmeleri de yukarıda belirtilen sebepten ötürü mümkün olabilmektedir.