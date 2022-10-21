Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları açıklandı. Yüzbinlerce adayın bekleyişi sona ererken gözler mesleklerin puan türlerine, taban puanlarına çevrildi. İnternet arama motorlarında Ebelik KPSS atama, tavan-taban puanları 2022! Ebelik hangi puan türüyle alıyor? KPSS P1-P2-P3 puan türüyle alım yapan KURUMLAR hangileri?' sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte detaylar...
KPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
KPSS sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilildi. Adaylar T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak puanlarını öğrenebilir.
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EBELİK HANGİ PUAN TÜRÜYLE ALIYOR?
Ebelik KPSS P3 puan türüyle alıyor.
KPSS ATAMA TAVAN- TABAN PUANLARI
KPSS taban puanları geçmiş yıllar için bilgiler bulunuyor. KPSS Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme puanları ise 2022 yılına dair bilgi bulunuyor.
👉KPSS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
👉KPSS SAĞLIK BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUÇLARI TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ 2022