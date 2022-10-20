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    • Haberler
    • 20.10.2022 07:09
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    • 20.10.2022 07:09
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    TOKİ Aydın'da kaç konut yapacak? TOKİ Aydın hangi ilçelerde yapılacak? Aydın sosyal konut başvuru ve kura çekimi tarihi ve şartları

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk temelleri Ekim ayında atılacak. Toplamda 250 bin konut yapılacak. Başvurular 14 Eylül'de alınmaya başlandı. Aydın ilinde ikamet eden binlerce kişi de TOKİ Aydın konutlarının hangi ilçelerde ve kaç tane yapılacağını araştırıyor. Peki TOKİ Aydın hangi ilçelerde yapılacak? TOKİ Aydın'da kaç konut yapacak? Aydın TOKİ sosyal konut başvuru ve kura çekimi tarihi ve şartlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    TOKİ AYDIN HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk temelleri Ekim ayında atılacak. Toplamda 250 bin konut yapılacak. Başvurular 14 Eylül'de alınmaya başlandı. Aydın ilinde ikamet eden binlerce kişi de TOKİ Aydın konutlarının hangi ilçelerde ve kaç tane yapılacağını araştırıyor. Peki TOKİ Aydın hangi ilçelerde yapılacak? TOKİ Aydın'da kaç konut yapacak? Aydın TOKİ sosyal konut başvuru ve kura çekimi tarihi ve şartlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    TOKİ AYDIN HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?

    TOKİ Aydın'ın aşağıdaki listede yer alan ilçelerinde konut yapacak;

    TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ VE ÜCRETİ

    TOKİ başvuruları 14 Eylül - 31 Ekim tarihleri arasında alınacak.E-Devlet ve bankalar üzerinden alınacak başvuru işlemlerinin detayları şöyle:

    Çevrimiçi başvurularda yoğunluk yaşanmaması adına TOKİ başvuruları T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak yapılacak. Buna göre T.C. kimlik numarasının son hanesi:

    0 olanlar 14 Eylül 2022 Çarşamba

    2 olanlar 15 Eylül 2022 Perşembe

    4 olanlar 16 Eylül 2022 Cuma

    6 olanlar 17 Eylül 2022 Cumartesi

    8 olanlar 18 Eylül 2022 Pazar

        19 Eylül Pazartesi gününden itibaren de herhangi bir sınırlama olmadan tüm vatandaşlar başvurularını yapabilecek.

        TOKİ Başkanı Ömer Bulut sosyal konut projesinde başvuru ücretinin 500 TL olduğunu ve yetkili bankaların Ziraat Bankası ve Halkbank olduğunu açıkladı.

        608 bin TL'ye sahip 2+1 fiyatlı konutlarımıza aylık 2 bin 280 TL taksitle 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. 3+1 konut fiyatı 850 bin lira. 3 bin 187 TL taksitle 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

        AYDIN TOKİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI 2022

        • T.C. vatandaşı olması,

        • Proje il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il nüfusuna kayıtlı olması,

        • Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç).

        • Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL (İstanbul İli için 18.000 TL) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin ve eşinin, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç)

        • Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

        • Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

        • Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

        • Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "HAK SAHİPLİĞİ" onaylananlar başvuru yapabilecektir. Sözleşme aşamasında konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecektir.

        AYDIN TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 81 ilde sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıkladı. Bulut kura çekimi ile ilgili şunları söyledi;

        608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak.

        Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir.

        Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

        Öte yandan kura çekimi hakkında açıklama yapan Bakan Kurum ise "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek. "
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