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    • Haberler
    • 20.10.2022 08:02
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    • 20.10.2022 08:02
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    TOKİ ARSA başvuru e-Devlet'ten yapılmıyor mu? TOKİ İLK EVİM ARSA proje başvuru ekranı neden e-Devlet'te yok? TOKİ arsa başvurusu hangi bankadan yapılacak?

    TOKİ arsa başvuruları hakkında araştırmalar gün içinde başladı. TOKİ İlk Evim Arsa ve iş yeri projesi için başvurular bugünden itibaren alınmaya başlanacak. Son başvuru tarihi 7 Kasım olarak belirlendi. Arsa alımı için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuruların nereden yapıldığını araştırmaya başladı. Peki, TOKİ ARSA başvuru e-Devlet'ten yapılmıyor mu? TOKİ İLK EVİM ARSA proje başvuru ekranı neden e-Devlet'te yok? TOKİ arsa başvurusu hangi bankadan yapılacak? İşte merak edilenler haberimizde!

    takvim.com.tr
    TOKİ ARSA başvuru e-Devlet’ten yapılmıyor mu?

    TOKİ arsa başvuruları hakkında bazı detaylar merak edilmeye başlandı. TOKİ İlk Evim Arsa projesi kapsamında 1 milyon arsa için başvurular bugünden itibaren alınmaya başlanıyor. Vatandaşlar arsa başvurularının nereden yapıldığını araştırmaya başladı. Peki, TOKİ ARSA başvuru e-Devlet'ten yapılmıyor mu? TOKİ İLK EVİM ARSA proje başvuru ekranı neden e-Devlet'te yok? TOKİ arsa başvurusu hangi bankadan yapılacak? İşte detaylar!

    TOKİ ARSA BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE NE ZAMAN BİTİYOR?

    TOKİ İlk Evim İlk İşyerim' projesi kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular alınacak.

    TOKİ arsa başvuruları 10 Ekim Pazartesi günü başlayacak. İlk Evinm Arsa başvuruları 7 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek.

    TOKİ ARSA BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

    TOKİ arsa başvuruları 10 Ekim 2022 - 7 Kasım 2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası Şubelerinden gerçekleştirilecektir. Buna göre, arsa projesi e-Devlet üzerinden yapılmayacak. Sadece Ziraat Bankası Şubelerinden başvurular sağlanacak.

        HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

        İlk evim ilk iş yerim proje kapsamında 1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvurular alınacak.

        Ankara'da bin, İzmir'de 700, Bursa, Konya, Adana, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 500, Diyarbakır ve Kocaeli'de 450, Eskişehir, Kayseri ve Manisa'da 350, Mersin, Denizli ve Balıkesir'de 300, Van, Erzurum, Trabzon, Tekirdağ'da 250, Afyonkarahisar, Aksaray, Isparta, Çorum, Ordu, Sivas'ta 200, Şırnak'ta 150 ve Kastamonu'da ise 100 adet inşa edilecek.

        TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE?

        Arsalar Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.

        ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE TAKSİTLER NE KADAR OLACAK?

        Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda 9 eşit taksitle ve faizsiz olarak ödenecek. Arsa tahsisi yapıldıktan sonra, 1/10 arsa tahsis bedeli peşinatı ödenecek, noter taahhütnamesi imzalanarak arsa tahsis bedelinin geriye kalan 9 taksitin 9 yılda 9 eşit taksite bölünecek.

        Tahsis sahibi peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, taksitler aylık ya da yıllık eşit taksitler halinde ödeyebilecek. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilebiliyor.
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        Haberler Haberler TOKİ ARSA başvuru e-Devlet'ten yapılmıyor mu? TOKİ İLK EVİM ARSA proje başvuru ekranı neden e-Devlet'te yok? TOKİ arsa başvurusu hangi bankadan yapılacak?
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