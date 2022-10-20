KPSS SINAV SONUÇLARI sonuc.osym.gov.tr adresinde! 20 Ekim 2022 KPSS Lisans, ÖABT, Önlisans sonuçları AÇIKLANDI MI?

KPSS lisans ve önlisans sonuçları için kritik bekleyiş! 2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 18 Eylül'de alan bilgisi oturumları 24,25 Eylül'de, ÖABT 2 Ekim'de, önlisans sınavı ise 9 Ekim'de uygulanmıştı. Sınava katılan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki 20 Ekim 2022 KPSS Lisans, Önlisans sonuçları AÇIKLANDI MI? İşte KPSS SINAV SONUÇLARI sonuc.osym.gov.tr sorgulama ekranı!