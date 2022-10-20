KPSS SINAV SONUÇLARI sonuc.osym.gov.tr adresinde! 20 Ekim 2022 KPSS Lisans, ÖABT, Önlisans sonuçları AÇIKLANDI MI?

KPSS lisans ve önlisans sonuçları için kritik bekleyiş! 2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 18 Eylül'de alan bilgisi oturumları 24,25 Eylül'de, ÖABT 2 Ekim'de, önlisans sınavı ise 9 Ekim'de uygulanmıştı. Sınava katılan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki 20 Ekim 2022 KPSS Lisans, Önlisans sonuçları AÇIKLANDI MI? İşte KPSS SINAV SONUÇLARI sonuc.osym.gov.tr sorgulama ekranı!
20 EKİM KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ÖSYM sınav takvimine göre KPSS lisans ve ÖABT sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak. Önlisans sonuçları ise 3 Kasım'da ilan edilecek.
KPSS LİSANS SONUCU SORGULAMA EKRANI
KPSS SONUÇLARI BUGÜN ERKEN AÇIKLANIR MI?
Geçtiğimiz senelerde ÖSYM'nin bazı sınavları erken açıkladığı görüldü. Ancak KPSS sonuçlarının erken açıklanacağına yönelik resmi bir açıklama gelmedi.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı tarihi açıklandı.
Buna göre; sınav 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.