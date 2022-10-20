Ehliyet yenileme süresi UZATILDI MI? Yeni ehliyet RANDEVU EKRANI ve ÜCRETİ! 2022 Ehliyet yenileme için gerekli BELGELER!

Sürücü belgesi yenileme tarihleri ile ilgili kritik duyuru yapıldı. Araç süren vatandaşlardan eski sürücü belgesine sahip olanları ilgilendiriyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü eski ehliyetlerin 2022 yıl sonuna kadar yenilenmesi gerektiğini duyurmuştu. Son dakika açıklamayla ehliyet yenileme için son tarih değişti. Peki Ehliyet yenileme süresi UZATILDI MI, ne zamana kadar? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL? İşte 2022 Ehliyet yenileme için gerekli BELGELER! Yeni ehliyet RANDEVU EKRANI ve ÜCRETİ!
EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILDI MI, NE ZAMANA KADAR?
Ehliyet yenileme süresi uzatıldı. Yapılan açıklamada, ''Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 10. maddesi 'Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri 5 yıl içerisinde tamamlanır. Gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir' hükmündedir.
Bu kapsamda, ülkemizde ve dünyada 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerimizde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, Bakanlığımızca 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile uzatılmıştır" denildi.
EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
Eski tip ehliyeti yeni tip ehliyet ile değiştirecekler 13+2 TL ödeme yapacak.
01/01/2016 tarihinden sonra yeni tip ehliyet almamış kişiler ehliyet yenileme, kayıp, zayi, çalıntı durumlarında 15 TL yenileme ücreti öderler.
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