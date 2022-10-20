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    • 20.10.2022 06:58
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    14 Eylül toki.gov.tr başvuru nasıl yapılır? 2022 TOKİ BAŞVURU | TC kimlik numarası sonu "0,2,4,6,8" olanlara e-devlet TOKİ başvurusu ne zaman açılacak?

    TOKİ başvuruları bugün itibariyle başladı. TOKİ konut başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar ise e-devlet üzerinden giriş yaptığında TC kimlik numarasına göre işlemlerin sıraya konduğunu görüyor. TOKİ başvuruları ilk 1 hafta boyunca TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacak. Bu sayede yoğunluğun önüne geçilmesi bekleniyor. Peki, TOKİ e-devlet başvuru ekranı ne zaman açılacak? 14 Eylül 2022 TOKİ başvurusu nasıl yapılır? TOKİ başvuru şartları neler? İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    14 Eylül toki.gov.tr başvuru nasıl yapılır?

    TOKİ başvuruları alınmaya başladı. E-devlet üzerinden konut başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar gelen bir bilgilendirmeyle başvuru i,şlemlerinin sıraya alındığını gördü. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında TOKİ başvuru ekranı ne zaman açılacak sorusu ye ralıyor. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği başvuru tarihinin gelmesinin ardından yoğunluk oluşmaması için önlem alındı. İşte detaylar...

    TOKİ E-DEVLET TC SON NUMARASINA GÖRE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacaktır. T.C. Kimlik Numarasının son hanesi;

    0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022 Çarşamba,
    2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022 Perşembe,
    4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022 Cuma,
    6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi,
    8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022 Pazar,

    19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.

    TOKİ SON BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

    Sosyal Konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayacak olup 31 Ekim 2022 Pazartesi gün sonuna kadar devam edecektir.
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        Haberler Haberler 14 Eylül toki.gov.tr başvuru nasıl yapılır? 2022 TOKİ BAŞVURU | TC kimlik numarası sonu "0,2,4,6,8" olanlara e-devlet TOKİ başvurusu ne zaman açılacak?
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