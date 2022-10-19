Yerli füze 'Tayfun', Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda saat 06.50'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta Sinop açıklarına fırlatıldı. 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarı ile vuran füze YILDIRIM ve BORA'dan sonra Türkiye'nin üçüncü balistik füze sistemi oldu. Peki Tayfun balistik füzesi NEDİR? Tayfun balistik füzesi MENZİLİ ne kadar? Tayfun füzesi teknik ÖZELLİKLERİ ve MOTORU...
BALİSTİK FÜZE NEDİR?
Balistik füzeler; bir veya birden fazla kimyasal, biyolojik, nükleer ve/veya konvansiyonel (yüksek patlayıcılı) harp başlığı taşıyabilen ve bu başlıkları istenildiği takdirde farklı hedeflere de yöneltebilen füze sistemleridir. Harp başlığı, motor, yakıt tankı, güdüm, kanatçıklar vb. birçok sistemlerden oluşan balistik füzelerden, hedef bölgeye genellikle sadece harp başlıkları ulaşır.
TAYFUN BALİSTİK FÜZESİ MENZİLİ NE KADAR?
Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin "Balistik füzeler, genel olarak Kısa Menzilli Balistik Füze (SRBM), Orta Menzilli Balistik Füze (MRBM), Uzun Menzilli Balistik Füze (IRBM), Kıtalararası Balistik Füze (ICBM) ve Denizaltıdan Atılan Balistik Füze (SLBM) olmak üzere 5 sınıfa ayrılıyor" bilgisini paylaştı.
Şahin, 300 kilometren kısa menzilli balistik füzelere de Taktik Balistik Füze (TBM) denildiğini belirtti.
Türkiye'nin en uzun menzilli karadan karaya füze sistemi olarak bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki, 280+ kilometre menzilli BORA Taktik Balistik Füzesinin unvanu TAYFUN'un, envantere girmesi ile elinden almış olacak.
Anıl Şahin açıklamasının devamında"Kısa menzilli balistik füzeler 300 ila 1000 kilometre aralığında bir menzile sahip oluyor. TAYFUN'un menzili ile ilgili elimizde net bir bilgi bulunmuyor ancak 300 kilometreden yüksek bir menzile sahip olduğu aşikar. Böylece TAYFUN Türkiye'nin 300 kilometreden uzun menzilli olarak dünya kamuoyuna duyurduğu ilk füze oldu" ifadelerini kullandı.
TAYFUN FÜZESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
BORA füze lançeri oldukça benzer bir lançer yapısına sahip olan TAYFUN'un Kısa Menzilli Balistik Füze kategorisinde olduğu tahmin ediliyor.
Balistik füzeler genel olarak menzil ve fırlatıldığı platforma göre altı sınıfa ayrılırlar;
Taktik Balistik Füze (Tactic Ballistic Missile) (TBM) 300 km'den az menzile sahip BF sistemidir.