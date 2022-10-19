Tayfun balistik füzesi NEDİR? Tayfun balistik füzesi MENZİLİ ne kadar? Tayfun füzesi teknik ÖZELLİKLERİ ve MOTORU...

BALİSTİK FÜZE NEDİR?

Balistik füzeler; bir veya birden fazla kimyasal, biyolojik, nükleer ve/veya konvansiyonel (yüksek patlayıcılı) harp başlığı taşıyabilen ve bu başlıkları istenildiği takdirde farklı hedeflere de yöneltebilen füze sistemleridir. Harp başlığı, motor, yakıt tankı, güdüm, kanatçıklar vb. birçok sistemlerden oluşan balistik füzelerden, hedef bölgeye genellikle sadece harp başlıkları ulaşır.

TAYFUN BALİSTİK FÜZESİ MENZİLİ NE KADAR?

Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin "Balistik füzeler, genel olarak Kısa Menzilli Balistik Füze (SRBM), Orta Menzilli Balistik Füze (MRBM), Uzun Menzilli Balistik Füze (IRBM), Kıtalararası Balistik Füze (ICBM) ve Denizaltıdan Atılan Balistik Füze (SLBM) olmak üzere 5 sınıfa ayrılıyor" bilgisini paylaştı.

Şahin, 300 kilometren kısa menzilli balistik füzelere de Taktik Balistik Füze (TBM) denildiğini belirtti.