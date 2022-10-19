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    • Haberler
    • 19.10.2022 11:19
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    • 19.10.2022 11:19
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    Tayfun balistik füzesi NEDİR? Tayfun balistik füzesi MENZİLİ ne kadar? Tayfun füzesi teknik ÖZELLİKLERİ ve MOTORU...

    ROKETSAN tarafından geliştirilen Tayfun balistik füzesi test edildi. Rize'de yapılan yerli füze test atışında 561 kilometre uzaktaki hedef vuruldu. Ortalama 3,6 mach hızla hareket eden füze hakkında bir çok soru gündeme geldi. Füzenin menzili, teknik özellikleri ve motoru merak ediliyor. Peki Tayfun balistik füzesi NEDİR? Tayfun balistik füzesi MENZİLİ ne kadar? İşte Tayfun füzesi teknik ÖZELLİKLERİ ve MOTORU...

    TEST NEDEN SİNOP YERİNE RİZE’DEN YAPILDI?

    Yerli füze 'Tayfun', Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda saat 06.50'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta Sinop açıklarına fırlatıldı. 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarı ile vuran füze YILDIRIM ve BORA'dan sonra Türkiye'nin üçüncü balistik füze sistemi oldu. Peki Tayfun balistik füzesi NEDİR? Tayfun balistik füzesi MENZİLİ ne kadar? Tayfun füzesi teknik ÖZELLİKLERİ ve MOTORU...

    BALİSTİK FÜZE NEDİR?

    Balistik füzeler; bir veya birden fazla kimyasal, biyolojik, nükleer ve/veya konvansiyonel (yüksek patlayıcılı) harp başlığı taşıyabilen ve bu başlıkları istenildiği takdirde farklı hedeflere de yöneltebilen füze sistemleridir. Harp başlığı, motor, yakıt tankı, güdüm, kanatçıklar vb. birçok sistemlerden oluşan balistik füzelerden, hedef bölgeye genellikle sadece harp başlıkları ulaşır.

    TAYFUN BALİSTİK FÜZESİ MENZİLİ NE KADAR?

    Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin "Balistik füzeler, genel olarak Kısa Menzilli Balistik Füze (SRBM), Orta Menzilli Balistik Füze (MRBM), Uzun Menzilli Balistik Füze (IRBM), Kıtalararası Balistik Füze (ICBM) ve Denizaltıdan Atılan Balistik Füze (SLBM) olmak üzere 5 sınıfa ayrılıyor" bilgisini paylaştı.

    Şahin, 300 kilometren kısa menzilli balistik füzelere de Taktik Balistik Füze (TBM) denildiğini belirtti.

    Türkiye'nin en uzun menzilli karadan karaya füze sistemi olarak bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki, 280+ kilometre menzilli BORA Taktik Balistik Füzesinin unvanu TAYFUN'un, envantere girmesi ile elinden almış olacak.

    Anıl Şahin açıklamasının devamında"Kısa menzilli balistik füzeler 300 ila 1000 kilometre aralığında bir menzile sahip oluyor. TAYFUN'un menzili ile ilgili elimizde net bir bilgi bulunmuyor ancak 300 kilometreden yüksek bir menzile sahip olduğu aşikar. Böylece TAYFUN Türkiye'nin 300 kilometreden uzun menzilli olarak dünya kamuoyuna duyurduğu ilk füze oldu" ifadelerini kullandı.

    TAYFUN FÜZESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

    BORA füze lançeri oldukça benzer bir lançer yapısına sahip olan TAYFUN'un Kısa Menzilli Balistik Füze kategorisinde olduğu tahmin ediliyor.

    Balistik füzeler genel olarak menzil ve fırlatıldığı platforma göre altı sınıfa ayrılırlar;

    Taktik Balistik Füze (Tactic Ballistic Missile) (TBM) 300 km'den az menzile sahip BF sistemidir.

        Kısa Menzilli Balistik Füze (Short-Range Ballistic Missile) (SRBM) 300 ile 1000 km menzil aralığında olan BF sistemidir.

        Orta Menzilli Balistik Füze (Medium-Range Ballistic Missile) (MRBM) 1000 ile 3000 km menzil aralığında olan BF sistemidir.

        Uzun Menzilli Balistik Füze (Intermediate Range Ballistic Missile) (IRBM) 3000 ile 5550 km arasında menzile sahip BF sistemidir.

        Kıtalararası Balistik Füze (İntercontinental Ballistic Missile) (ICBM) 5000 km ve üzeri menzile sahip olan BF sistemidir.

        Denizaltından Atılan Balistik Füze (Submarine Launched Ballistic Missile) (SLBM)

        TEST NEDEN SİNOP YERİNE RİZE'DEN YAPILDI?

        Türkiye'nin uzun menzilli füze testleri için bugüne kadar ağırlıklı olarak Sinop'un kullanıldığını biliyoruz. Ancak bu kez test Rize'den yapıldı. Bu durumun TAYFUN'un menziliyle ilgili olduğu değerlendiriliyor. Çünkü Sinop'tan bu denli uzun menzilli bir füze atılması Ukrayna ya da Rusya'nın hava sahasına girmek anlamına geliyor. Rize'den ateşlenen bir füzede ise bu risk ortadan kalkmış oluyor.

        Anıl Şahin'e test ile ilgili görüşlerini de soruyoruz… Kamuoyuna yansıyan ilk test olduğunu anımsatıyor Şahin. Bu test esnasında TAYFUN füzesinin ana bileşenlerinin test edildiğini tahmin ettiğini kaydediyor ve "Anlaşıldığı kadarıyla özellikle itki ve navigasyon sistemleri başarıyla çalıştı. İlerleyen aşamalarda TAYFUN'un bir hedefi vurduğu testi de görebiliriz. BORA'da bunu görmüştük. Muhtemelen TAYFUN, kısa süre içerisinde envantere girecek" diyerek muhtemel yol haritasına işaret ediyor.
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        Haberler Haberler Tayfun balistik füzesi NEDİR? Tayfun balistik füzesi MENZİLİ ne kadar? Tayfun füzesi teknik ÖZELLİKLERİ ve MOTORU...
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