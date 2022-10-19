KYK yurt yerleşme sonuçları ne zaman belli olacak? KYK ek yurt başvuru sonuçları AÇIKLANDI MI 2022? GSB son dakika duyurular!

KYK ek yurt sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek öğrencileri KYK yurt başvurularını 5 Ekim tarihine kadar tamamladılar. Şimdi gözler sonuçlara çevrildi. Peki, KYK ek yurt başvuru sonuçları AÇIKLANDI MI? KYK yurt yerleşme sonuçları ne zaman belli olacak? GSB son dakika duyurular!
KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek öğrencileri KYK yurt başvurularını 5 Ekim tarihine kadar tamamladılar. KYK ek yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.
KYK KREDİ/BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2022-2023 eğitim öğretim dönemi için KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı.
Konu hakkında resmi bir açıklama gelmemiş olsa da geçmiş yıllara bakıldığında KYK kredi burs ve yurt başvurularının Ekim sonu Kasım başı gibi başlaması bekleniyor.